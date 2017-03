Maestro Azofra

El ex jugador de Estudiantes y de la selección española de baloncesto, Nacho Azofra, presentó ayer la segunda edición del campus que lleva su nombre, campus que se celebrará en la capital del 24 al 30 de julio y que este año aspira a superar el número de participantes del año pasado.



Organizado por el Club Soria Baloncesto en colaboración con Muévete, la cita que dirige Nacho Azofra se celebra por segundo año ya que «hubo participantes el año pasado que acabó contenta». El Campus Nacho Azofra combina baloncesto, que tendrá lugar en el pabellón de San Andrés, con actividades de aventura y naturaleza con el Duero o La Dehesa como algunos escenarios. «No sé cómo serán otros campus, aquí el baloncesto se complementa con otras actividades. Tenemos que ser exigentes sin olvidar que tiene que ser divertido», expresó Azofra quien no ocultó su satisfacción por poder desarrollar nuevamente este campus en la provincia. En su segunda edición, el campus quiere crecer en número de participantes: «El año pasado hubo 28 chavales y este año sería ideal alcanzar los 40 ó 50, es un número ideal para no estar masificado».



El Campus está dirigido a jóvenes nacidos entre 2002 y 2008 habiendo también un grupo especial para nacidos en 2000-2001. Las inscripciones pueden realizarse desde ya mismo en la página web del Club Soria Baloncesto (www.clubsoriabaloncesto.com), página en la que se puede obtener más información sobre el mismo. El coste del campus para alumnos externos será de 260 euros y para los externos, que estarán alojados Escolapios con régimen de pensión completa, 360 euros.



Nacho Azofra estuvo acompañado durante la presentación por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Ángel Hernández, quien consideró un «orgullo», la implicación de los clubes en la organización de actividades, clubes que hacen posible que Soria sea «ciudad del deporte, animando a los jóvenes a inscribirse en el campus más allá de que practiquen o no baloncesto.

Igualmente estuvo en la presentación el presidente del Club Soria Baloncesto, Antonio Castilla, quien consideró un «lujo», poder contar con Nacho Azofra en el campus que organiza junto a Muévete. El máximo mandatario del club soriano destacó que el ex jugador de Estudiantes está en el campus al que da nombre «desde el minuto 1 hasta el más 15», algo que no ocurre en todos los campus deportivos y que hace diferente al que se celebra a finales de julio. «En el Club nos reunimos personas que queremos promocionar el deporte», señaló Antonio Castilla quien destacó las buenas instalaciones que hay en la capital y agradeció al Ayuntamiento su colaboración así como a Diputación de Soria, Muévete y Trebia + inmobiliaria.



El presidente del Club Soria Baloncesto apuntó que uno de los objetivos de su club es fomentar el baloncesto entre las jóvenes y en este sentido apuntó a la Escuela de Baloncesto como uno de los puntos de partida para llevar este deporte a todos los colegios y fomentar la participación.