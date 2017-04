Machín: "Sería una utopía pensar que será un partido fácil"

El C.D. Numancia recibe el domingo al Girona de Pablo Machín. El técnico de Gómara cumple hoy 42 años y lo quiere celebrar logrando los tres puntos sobre el césped de Los Pajaritos, una labor que, reconoce, no va a ser «fácil». Y es que, pese al 3-0 de la ida en Montilivi en el que su equipo fue superior a los sorianos, el preparador del equipo gerundense tiene claro que el Numancia tiene unas señas de identidad que le hace ser competitivo. «Es cierto que ahora no tiene pólvora para matar pero sí una base de dominación del balón y de generar peligro. Sabemos que va ser un partido muy complicado y que lograr la victoria será súper difícil», indicaba el de Gómara.



El Girona de Pablo Machín se presenta en Soria en una situación privilegiada al ocupar la segunda plaza de la tabla pero al mismo tiempo un tanto contradictoria por las tres derrotas que acumula el equipo. El técnico valora cómo llegan am ambos equipos al encuentro del domingo, el suyo en el peor momento de la temporada ante un Numancia que quiere ganar para no meterse en problemas. «El fútbol es caprichoso», señala el de Gómara. «Nosotros somos envidiados por 20 equipos de la categoría menos por el Levante. Llevamos tres derrotas consecutivas y puede parecer algo normal en Segunda pero lo cierto es que no estamos acostumbrados. El Numancia llega después de siete partidos sin ganar e intentando no meterse en problemas, una situación a la que he llegado porque esta mermado por los futbolistas que se han ido o las lesiones que ha tenido», apunta.



Efectivamente Pablo Machín reconoce que su equipo no está acostumbrado a acumular tres derrotas seguidas, algo que no ha ocurrido nunca desde que está en el club gerundense. «Soy sincero, vas por la calle y la gente te dice que no pasa nada pero, si te lo dice, es que algo ha pasado». «No estamos acostumbrados a perder y, sí, es verdad que ante el Cádiz o el Oviedo las sensaciones fueron buenas pero el Rayo nos demostró que estando motivado es un equipo con potencial. Aún así estamos con la moral intacta, vamos a mantener nuestra seña de identidad», resalta.



El técnico del Girona confía en que esa trayectoria no afecte a su equipo en Los Pajaritos. El Numancia cuajó en Montilivi el peor partido de la temporada con un 3-0 en el que los gerundenses fueron superiores. Pablo Machín no espera que el partido vaya a desarrollarse por los mismos derroteros pese a que el Numancia pueda tener la pólvora un poco mojada: «No va a ser un partido igual, los partidos del Numancia siempre son competidos. El Numancia siempre ha sido un equipo con una seña de identidad, es cierto que ahora no tiene la base para matar pero sí tiene una base dominación y genera peligro por lo que sería una utopía pensar que va a ser un partido fácil. Sabemos que va a ser un partido complicado y de conseguir la victoria, sabemos que será súper difícil».



A la hora de apuntar a las posibles claves del encuentro, el de Gómara señala que están los entrenadores y los sistemas pero que luego, «los que marcan las diferencias son los jugadores». «En Segunda y en ambos equipos hay suficiente talento como para desnivelar la balanza en cualquier momento. En esta categoría cualquier acción de estrategia puede inclinar el partido. En este sentido no sé como estará Julio (Álvarez) pero si llega está claro que es uno de los grandes especialistas. He tenido también a Jairo y aunque esta temporada no está haciendo muchos goles sé también que es un gran definidor, la velocidad de Nacho puede también inclinar la balanza al igual que puede hacer un buen paso de Galarreta o Íñigo. Se le da importancia a los sistemas pero los que marcan las diferencias son los futbolistas».



El Girona llegó a tener 11 puntos de ventaja sobre el tercer clasificado, una renta que ahora se ha reducido a seis. «No es fácil haber tenido tanta ventaja y seguimos en una situación de privilegio. Tampoco miramos más allá, solo en el partido ante el Numancia», apunta. Arrasate y Machín se miden el domingo en Los Pajaritos en un duelo de estrategas. «Nos han jugado esta temporada de todas las maneras. Estamos acostumbrado a los automatismos», indica el de Gómara.