Luis Valcarce, obligado a parar por lesión

Luis Valcarce no entrenó ayer junto al resto de compañeros. Lo hizo al margen, corriendo junto al preparador físico Roberto Llorente. El jugador numantino deberá parar debido a la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, una lesión muy similar a la que sufrió hace ahora dos año. A lo largo de esta semana los servicios médicos de la entidad rojilla valorarán si el jugador debe pasar o no por el quirófano.



Luis Valcarce tuvo que ser sustituido en el descanso del encuentro ante el Real Mallorca por molestias. Debido a que esas molestias coincidieron con el descanso navideño, el jugador se sometía en Ponferrada a una prueba médica. El futbolista, tras rodar ayer sobre el césped del anexo, explicaba el alcance de la lesión: «Tuve un pequeño un contratiempo contra el Mallorca, me hice una resonancia en Ponferrada y el diagnóstico es muy similar a la lesión que tuve hace dos años, una rotura parcial del ligamento cruzado anterior. Hace dos años se solventó con un tratamiento conservador y fortalecer la musculatura y en esta ocasión valoraremos. Yo me encuentro bien, no se me ha inflamado la rodilla, puedo correr y valoraremos esta semana a ver cómo me encuentro».



A lo largo de esta semana los servicios médicos del C.D. Numancia valorarán si el jugador pasa o no por el quirófano para ser intervenido, una opción que alargaría el proceso de recuperación y, por tanto, obligaría a la entidad rojilla a plantearse reforzar ese puesto en el mercado invernal. «Esperemos que se quede en un contratiempo y se quede en una semanas de descanso y de aclimatación de la rodilla», apuntaba ayer el propio Luis Valcarce quien, tras rodar sobre el césped del anexo, apuntaba que «a día de hoy (por ayer) me encuentro bien y se verá en una semanas», lo que es buena señal.



Hace dos temporadas, a mediados de diciembre, Luis Valcarce era sustituido también en el descanso del transcurso del encuentro ante el Real Mallorca tras un encontronazo con Pereira. Las pruebas realizadas mostraron que el jugador tenía afectados los ligamentos lateral externo y cruzado anterior de su rodilla izquierda, una lesión que le obligaba a pasar por el quirófano y le obligaría a perderse el resto de la temporada. Finalmente, tal y como explica el jugador, se optó por un proceso conservador por lo que el jugador evitó el quirófano y estuvo unos cincos meses de baja.



A la espera de que se pueda concretar el plazo de recuperación, la baja de Luis Valcarce para al menos el próximo partido ante el Huesca es significativa en el esquema de Jagoba Arrasate. El futbolista berciano es un fijo en el esquema del técnico vizcaíno y buena prueba de ello es que es el cuarto jugador de la plantilla que más minutos ha disputado en lo que va de temporada, siendo el defensa que más minutos ha disfrutado. En total son 1.346 minutos repartidos en 16 encuentros los que el lateral berciano ha tenido hasta el momento, unos minutos que solo superan Íñigo Pérez, Marc Mateu y Julio Álvarez.