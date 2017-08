Lucía Rodríguez hará el saque de honor ante el Almería

La joven futbolista Lucía Rodríguez Herrero, nacida en Madrid pero con ascendencia de Covaleda, realizará el saque de honor en el compromiso de este sábado a las 16.00 horas ante la UD. Almería en Los Pajaritos. Lucía Rodríguez se proclamó el pasado 20 de agosto campeona de Europa con la Selección Española Sub 19 en el torneo celebrado en Belfast, Irlanda del Norte. El C. D. Numancia ha querido rendir homenaje a esta joven campeona y Lucía realizará el saque de honor en los prolegómenos del sábado ante el Almería. Lucía Rodríguez, que juega de defensa lateral en el C. D. Tacón de Madrid (en la izquierda con la selección en este Europeo, en el que ha portado el dorsal 12), reconoce que su vinculación con Covaleda y Soria es importante tal y como muestra a través de su cuenta de twitter.