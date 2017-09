Liga y Copa

El C.D. Numancia ha comenzado la temporada ofreciendo un gran rendimiento y logrando resultados muy positivos que le han llevado a la segunda plaza de la clasificación de plata. Ahora llega la Copa del Rey y los rojillos quieren más, es decir, seguir con vida en el torneo. Para ello, el sorteo no fue nada benigno para los sorianos, que tendrán que dejar en la cuneta a un hueso como es el Oviedo de Juan Antonio Anquela. Los menos habituales en las tres primeras jornadas de Liga tendrán esta tarde en el Carlos Tartiere su oportunidad.

La dinámica positiva que está guiando a los numantinos en la Liga la quieren trasladar a la Copa en una eliminatoria en la que se verán las caras dos equipos que están cuajando un gran arranque de campeonato. El premio será continuar en un torneo que tantas cosas le dio al Numancia hace ya más de dos décadas. La Copa siempre ha tenido un significado especial para los rojillos y el equipo quiere que la competición también se pueda vivir en Los Pajaritos.

Arrasate hará rotaciones y los jugadores con menos minutos en la Liga, incluso los que todavía no se han estrenado, tendrá la oportunidad de reivindicarse. Una buena actuación copera puede valer la confianza del míster en esos efectivos que hasta la fecha no han tenido protagonismo. El Numancia no va a tirar la Copa del Rey y el Oviedo de Anquela tampoco. El ex entrenador numantino también hará las lógicas rotaciones, aunque la intensidad de su equipo está asegurada. Una tarde copera que promete pero sólo puede quedar uno.

Torneo esquivo

La Copa del Rey de la temporada 95-96 dio a conocer a un Numancia que hacía historia desde la Segunda B hasta los octavos de final cayendo ante el Barça. Sin embargo, en las últimas temporadas el equipo soriano se puede decir que prácticamente ha pasado de puntillas por el torneo del KO. El Numancia ha tenido muy poco recorrido estos últimos años en una competición que hace ya más de dos décadas le dio nombre en el panorama futbolístico español.

El Numancia caía la pasada temporada en la Copa a las primeras de cambio ante el Nástic de Tarragona. Un gol de José Carlos en la prórroga echaba a los sorianos del torneo. En el curso anterior, 2015-2016, era el Deportivo Alavés el verdugo soriano. Un gol de Manu Barreiro en la recta final del choque era suficiente para tumbar a los numantinos en Los Pajaritos. En la campaña anterior, 2014-2015, el Numancia superaba la primera ronda al apear al Leganés desde la tanda de penaltis después de que el partido finalizara con empate a uno. En la siguiente eliminatoria, tercera ronda, Las Palmas vencía por 2-0 y ahí finalizaba el camino copero. En la 2013-2014 fue el Jaén el que eliminaba al Numancia en su primera comparecencia. Un año antes iba a ser el Alcorcón el equipo que echaba a los rojillos. Para encontrar otra eliminatoria superada hay que remontarse a la temporada 2011-2012 cuando el Numancia apeaba al Cartagena desde los penaltis. A la ronda siguiente el Alcorcón frenaba la trayectoria. Córdoba, Murcia, Sporting de Gijón, Hércules o Poli Ejido han sido otros de los secantes nada más empezar del Numancia en su aventura de la Copa del Rey.