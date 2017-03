El líder no perdona

No pudo Río Duero Soria sumar un sólo set en su visita a la cancha del todo poderoso Unicaja Almería, un equipo que mostró una vez mas sus credenciales completando un excelente partido, con un ataque demoledor que no dio opciones a los visitantes.

Río Duero Soria afrontaba la penúltima jornada liguera con entusiasmo y ganas de dar la campanada venciendo al líder en su feudo. Los sorianos llegaban al Moisés Ruiz con mucha moral, pero tras un inicio igualado, dos errores consecutivos en ataque permitían al equipo local abrir la primera brecha en el luminoso (6-2). Unicaja Almería metía le directa, y con un bloqueo ganador colocaba el 8-2. No conseguían los sorianos frenar el demoledor ataque de su rival que, además, se mostraba intratable en el bloqueo. Con todo, el parcial de Almería llegó a ser de 9-0 para poner el 11-2 antes de que Salvador Esteban consiguiese un bloqueo ganador que moviese el marcador visitante.

A partir de ahí la igualdad reinó sobre la pista, con continuos cambios de saque, aunque eso no servía para mucho a un Río Duero Soria que no conseguía reducir diferencias en el luminoso (22-11). Así las cosas, Unicaja Almería no tuvo ya excesivos problemas para anotarse la manga (25-13).

Pero Río Duero Soria no se dejó llevar por el desánimo y apretó los dientes en el inicio del segundo set, consiguiendo colocarse por delante en el marcador gracias al acierto rematador de Winkelmuller (1-3). Sin embargo, un error en el servicio soriano daba vida a los andaluces, que dejaban clara su superioridad técnica y no tardaban en darle la vuelta al luminoso (5-4).

Al equipo visitante le tocaba de nuevo nadar contracorriente, pero aunque pelearon con uñas y dientes no conseguían frenar el acierto de un Unicaja Almería que ponía de nuevo tierra de por medio tras firmar dos puntos de saque directo consecutivos (12-6). Pero los cambios y los errores cometidos por el equipo rival servían a Río Duero Soria para recortar un poco las diferencias y al segundo tiempo técnico se llegaba con un 16-12 que daba esperanzas a los visitantes. Entro entonces el encuentro en una nueva fase de toma y daca, con idas y venidas y mucha igualdad, pero una vez mas eso jugó a favor del equipo que mandaba en el luminoso, un Unicaja Almería que a la hora de la verdad supo manejar mejor la presión y los nervios para forzar la máquina y los errores del equipo visitante. Así, los errores propios y el acierto local condenaban de nuevo a Río Duero Soria a la derrota parcial (25-19).

Quedaba una última oportunidad para seguir soñando con el triunfo y tras un 2-0 inicial, los sorianos conseguían dar la vuelta al electrónico (4-7). Pero de nuevo aparecían los errores en el servicio soriano, mientras que Almería no perdonaba y conseguía volver a tomar el mando en el luminoso (10-9). No quedaba ahí la cosa y otros dos saques directos abrían brecha para los locales (12-9). Ahí se acabó el partido. De nuevo con ventaja clara en el luminoso Unicaja Almería arriesgó y jugo al límite, atacando con contundencia y ofreciendo un gran espectáculo ante un Río Duero Soria que lo intentó, pero que fue incapaz de frenar la avalancha de juego del conjunto andaluz.

La superioridad local no dio tregua y Unicaja cerraba el encuentro con un 25-18.