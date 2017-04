Lexi Thompson, la estrella que perdió un torneo por la denuncia de un espectador

La estadounidense Lexi Thompson, de 22 años, iba lanzada el domingo hacia la victoria en la primera cita del Grand Slam del circuito femenino de golf, el ANA Inspiration, que se disputaba en Rancho Mirage (California). A falta de seis hoyos, lideraba el torneo por tres goles de ventaja después de haberse exhibido de principio a fin.



La denuncia de un espectador, que seguía el torneo por televisión, le arruinó el día y la oportunidad de sumar el segundo título grande de su carrera. El anónimo aficionado envió un videoclip con imágenes del torneo en las que denunciaba que en la jornada del sábado, Thompson cambió la posición de la bola, después de marcarla en el green para ir a patear. No es la primera vez que sucede en el golf, con reglas muy estrictas, que la intervención argumentada de un aficionado cuesta una sanción a un jugador.

"¿ES UNA BROMA?"

Los árbitros de la LPGA, el organismo que regula el circuito, hicieron caso de la denuncia, revisaron las imágenes y decidieron sancionar con cuatro golpes de penalidad a Thompson, que no podía creer lo que le explicaban. Primero pensó que era una broma, pero cuando le confirmaron que la decisión era firme, estalló en lágrimas.

“¿Es una broma? No me lo creo”, dijo. “No lo es, de ninguna forma”, le respondió la árbitro, que le explico que recibía dos golpes de penalidad por jugar la bola desde un lugar erróneo y dos más por entregar la tarjeta con un resultado equivocado. En la imagen se ve cómo Thompson marca la bola antes de patear y no se aprecia que modifique el lugar donde está marcada ni que gane distancia o mejore su colocación.

APOYO DE TIGER

Tras recibir la sanción, Thompson se encontró en segunda posición, un golpe por detrás de la coreana So Yeon Ryus. Y aunque la jugadora estadounidense pudo rehacerse y consiguió tres birdies en los hoyos que quedaban, para forzar un ‘play-off’, acabó perdiendo ante la coreana y dejando escapar el título.

Unbelievable... really need to CHANGE and do something about people being able to call in!