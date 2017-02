Lanzados en 2017

Al C.D. Numancia le está sentando muy bien 2017 y en lo que va de año ha dado un estirón tanto en la clasificación como en el rendimiento sobre el terreno de juego. Los rojillos están lanzados y en este mes de competición sus números son envidiables al haber sumado 13 puntos de los 18 disputados. En una clasificación virtual, el Numancia sería segundo, con los mismos puntos que el Girona, y a sólo dos de distancia del Levante, que también sería lider con el nuevo año

El equipo de Jagoba Arrasate terminaba 2016 a sólo dos puntos de los puestos de descenso y en la actualidad está a dos de las posiciones de promoción de ascenso. Cierto es que 2016 ya lo finalizaba con buenas sensaciones al ganar al Mallorca, pero el recorrido en el nuevo año es meteórico con cuatro victorias, un empate y una sola derrota en el campo del Levante.

Este Numancia ilusiona y continuando con los números que está marcando en 2017 éstos dicen que el equipo ha ganado mucha fiabilidad defensiva. Los rojillos únicamente han encajado tres goles, el tanto recibido en el campo del Levante y los dos ante el Alcorcón también a domicilio. El campo de Los Pajaritos está virgen en cuanta a goles recibidos y sólo hay que destacar el lunar del empate cedido ante el Huesca en un compromiso en el que sólo la falta de acierto en los últimos metros truncó el triunfo soriano.

Con el nuevo año, además, se acababa con el mal fario de la ausencia de victorias como visitantes ya que el Numancia ganaba en Anduva por 0-3. Después llegaba la inmerecida derrota en Orriols en un compromiso ante el Levante en el que se hicieron méritos para alcanzar la igualada.

Las buenas sensaciones ofrecidas en Valencia no fueron flor de un día y ya apuntaban que este Numancia tenía un margen de mejora. Los rojillos encadenan tres victorias seguidas ante Getafe, Alcorcón y Reus y lo más positivo e ilusionante es comprobar la imagen dada en estos tres compromisos en los que los de Arrasate han empequeñecido al rival.

La clasificación virtual en lo que va de 2017 dice que el Numancia sería segundo con 13 puntos, con el Levante como líder con 15 y con el Girona de Machín también con 13 puntos. Tenerife y Oviedo estarían en promoción de ascenso con la docena de puntos sumada. Cádiz y Valladolid alcanzarían la decena de puntos, y sorprende el arreón del Ucam Murcia, que con 10 puntos se colocaría en la zona alta de la tabla. Estos diez puntos les han servido a los murcianos para salir de la zona de descenso.

Por contra, 2017 no está siendo una año bueno para un ramillete de equipos que apenas han engrasado su casillero en el último mes. Mirandés y Córdoba son los grandes damnificados de 2017 con sólo dos puntos sumados. El Mirandés, a pesar del cambio en el banquillo, no levanta cabeza mientras que el Córdoba ha caído en descenso. El Nástic, rival del Numancia este sábado, ha mejorado con el nuevo año y con siete puntos no estaría en la zona de descenso que ahora ocupa como colista.