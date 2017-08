Laguna Negra espera

El protagonismo deportivo soriano mira hacia la Laguna Negra cada primer domingo de agosto y este año no será una excepción con la celebración de la 62 edición de la travesía a nado, Memorial Ángel Tejedor. La prueba no sufrirá ningún contratiempo ni ninguna alteración en su programa inicial con las algas aparecidas este verano. «No se modifica nada y los nadadores no tendrán ningún problema a la hora de nadar», comentaba ayer Juan Antonio Ruiz como uno de los miembros de la organización.

Así, todo está preparado para que las tranquilas aguas de la Laguna Negra acojan una cita que está organizada por el Ayuntamiento de Vinuesa, Centro Excursionista Soriano, Delegación Soriana de Natación y Club Natación Soriano, y colaboran en la misma la Diputación Provincial, Subdelegación del Gobierno, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Soria, Mancomunidad de los 150 Pueblos, Comandancia de la Guardia Civil, Jefatura Provincial de Tráfico, y Cruz Roja, además de otras entidades públicas y privadas de la provincia.

El pistoletazo de salida será a las 13.00 horas con la celebración de la primera de las pruebas y en lo que se refiere a la participación se espera que más de 300 nadadores estampen su firma de inscripción. El año pasado se batía el récord de inscritos con más de 360 nadadores y en esta edición se espera estar en estas cifras. Las inscripciones se realizarán en la misma Laguna Negra hasta las 12.30 horas.

Las pruebas de natación serán para las siguientes categorías en su modalidad de femenina y masculina: Benjamines (Nacidos en 2006 y posteriores). Alevines (Nacidos en 2004 y 2005). Infantiles (Nacidos en 2002 y 2003). Cadetes (Nacidos en 2000 y 2001). Absoluta (Nacidos en 1999 y anteriores).

Recibirán trofeo los tres primeros clasificados en cada prueba y categoría, tanto femenina como masculina. Igualmente, se entregará trofeo al club con mayor número de participantes, al primer clasificado mayor de 50 años, categoría masculina y femenina, y al mejor clasificado de la provincia de Soria. El resto de los participantes que finalicen la prueba recibirán un obsequio alegórico a la Villa de Vinuesa o a la Laguna Negra de Urbión. Los sorianos Sergio Martín y Claudia Tierno fueron los ganadores el año pasado en la Laguna Negra de Urbión.

Las pruebas absoluta y juvenil masculina consisten en la travesía de la Laguna Negra en dirección Norte-Sur (230 metros), la juvenil femenina y la infantil, en dirección Oeste-Este (100 metros) y las alevines y benjamines, también en dirección Oeste-Este (70 metros).