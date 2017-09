El BM Soria no pudo estrenarse ante sus aficionados con victoria en la segunda jornada del Grupo B de Primera División. El equipo de Daniel Bandrés perdió en el pabellón de San Andrés por 21-28 ante Base Oviedo en un encuentro en que fue clave los errores ofensivos locales en la segunda parte, unos errores que afectaron al rendimiento ofensivo y del que supo aprovecharse muy bien el conjunto asturiano.



El encuentro tuvo dos caras por parte del BM Soria. En la primera, salvo en los primeros compases, el equipo se mantuvo por debajo en el marcador si bien mantuvo el tipo sobre la cancha y mantenía el ritmo del encuentro. Esa primera parte terminaba con dos goles de ventaja para el conjunto asturiano, 9-11.



No estuvo tan fino el BM Soria en la reanudación del choque y algunos de los fantasmas del primer encuentro liguero se paseó por el San Andrés. El BM Soria arrancó bien en la reanudación pero, a medida que fueron transcurriendo los minutos, empezó a acumular fallos en ataque. Los locales tenían ocasiones para marcar pero, por una u otra razón, el balón no entraba en la portería, una situación que ya ocurría la semana pasada en Corrales del Buelna. Esa falta de acierto ofensivo se tradujo en ansiedad en el trabajo defensivo. El BM Soria tuvo errores que supo aprovechar bien el Base Oviedo para ir ampliando su ventaja y los cambios de Bandrés buscando una defensa más agresiva no terminaron de surtir efecto. El encuentro finalizaba 21-28, un resultado justo por lo visto sobre la cancha soriana. El BM Soria intentará conseguir esa primera victoria de la temporada el próximo sábado en el choque que le mide al BMPinto en tierras madrileñas.