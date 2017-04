Desde el pasado jueves, Ágreda acogió el XIII Torneo de Balonmano, una cita que organizada por el BM Ágreda, congregó a 570 participantes de 44 equipos de varios puntos de la geografía española en el que era un nuevo récord de participantes en la prueba. La cita empieza a llegar a su límite de participantes aunque desde la organización ya se conocen algunos aspectos que se pueden mejorar de cara a próximas ediciones.



Juan Carlos Vera es uno de los responsables del torneo agredeño, un torneo que ha crecido hasta límites insospechados en un principio hasta convertirse en un referente del balonmano base en el que participan técnicos y jugadores de reconocido prestigio dentro de este deporte. Ese crecimiento ha provocado que el torneo, en el terreno competitivo, se haya expandido ya hasta Tarazona y Ólvega por lo que, ¿hasta dónde puede seguir creciendo? Juan Carlos Vera reconoce que ese margen de crecimiento es ya limitado: «Tenemos un límite de capacidad y lo queremos controlar. Podemos crecer un poco, no muchos».



Sí admite el responsable de la prueba que se pueden mejorar aspectos del mismo. Una de las novedades de este año ha sido transmitir partidos vía streaming, un aspecto que se quiere fortalecer para años venideros: «Hay aspectos que se pueden mejorar. En streaming hemos crecido muchos y se nos ha visto en toda España. En algún partido llegamos a tener 700 pinchazos, parece poco pero para nosotros es mucho. Mantener el streaming, aumentar el número de partidos ya sería bueno para mejorar el torneo y continuar asentándolo». Juan Carlos Vera reconoce que el nivel del torneo, sobre todo en las semifinales y finales, es bueno aunque matiza que para la organización no importa tanto el nivel de esos equipos como «fomentar el compañerismo o el trabajo de grupo entre el balonmano base». Durante el torneo hubo concentraciones de colegiados que pusieron conceptos en común o charlas de técnicos profesionales centradas en el balonmano base. «En las charlas hubo 50 personas y los ponentes se fueron contentos porque tenían ante sí un nutrido grupo de personas que les escuchaban», relata Juan Carlos Vera.



El responsable del BMÁgreda señala que el torneo tiene un nivel que «vamos a intentar mantener» y no esconde que hay aficionados que se «sorprenden», de que se desarrolle con tan pocos efectivos. Paula Cacho es otra parte importante de la organización del club y, junto a ellos, otro grupo de 12 ó 13 personas del club que colaboran. «La verdad es que dormimos poco en estos días», expresa Vera.



Los responsables del torneo duermen poco y salen poco. El torneo congregó a 570 participantes que acercan a la localidad a técnicos y familiares por lo que la Villa de las Tres Culturas presenta una imagen inmejorable: «La verdad es que he salido poco pero la gente me para por la calle y me dice que Ágreda ha estado como en el mejor apogeo de sus fiestas.