Jairo sueña con el gol

Jairo Morillas fue titular el pasado fin de semana ante el Mirandés y de cara a la visita al campo del Levante de este domingo tiene muchas opciones de continuar en el once inicial. Los problemas físicos que viene arrastrando Manu del Moral -ayer tampoco se ejercitó con el grupo- le abren la puerta a la titularidad a un delantero sevillano que suspira por estrenarse como goleador con la camiseta del C.D. Numancia. «Tengo muchas ganas de que llegue el primer gol», comentaba el futbolista a la finalización de la sesión de trabajo de ayer en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

La relación de los delanteros con el gol siempre va por rachas y Jairo confía en comenzar a marcar porque «estoy seguro que después vendrán muchos más. Cuando meta el primero me dará mucha confianza y llegarán los goles, que es para lo que vine a Soria el pasado verano», indicaba.

El terreno de juego del Levante, líder destacado de la categoría de plata con una renta de siete puntos sobre el segundo y once sobre el tercero, sería el escenario perfecto para que el atacante cedido por el Espanyol recuperara su olfato goleador. «Ojalá fuera así, aunque lo importante es que el equipo se trajese de Valencia la victoria».

Jairo echaba la mirada al choque del pasado sábado en el campo de Anduva y aseguraba que «personalmente me vi bien y me quedé contento con mi actuación». Sobre esta posible continuidad en el once rojillo señalaba que «Manu no se si llegará pero yo estoy a disposición del míster y él decidirá. Yo estoy preparado». Jairo añadía que «para cualquier jugador la continuidad y los minutos en el campo son fundamentales para hacer mejor las cosas y para demostrar».

El punta también valoraba los tres puntos sumados en la localidad mirandesa y reconocía que «nos hemos quitado un peso de encima porque hasta entonces no habíamos ganado fuera. Son tres puntos que nos dan oxigeno para el desplazamiento del campo del Levante».

El encuentro ante el líder es de esos que pueden dar más que quitar por el momento de forma de los levantinistas. «Es un equipo muy fuerte y si queremos lograr algo positivo tendremos que jugar al doscientos por cien.