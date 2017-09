Jagoba Arrasate: "Hemos honrado la Copa"

El entrenador vasco del C.D. Numancia, Jagoba Arrasate, valoraba en la sala de prensa de El Molinón que «resumir tantas cosas es difícil, ha sido un partido trepidante que ha podido caer para cualquiera de los dos lados. Dani Martín ha sido decisivo y creo que los dos equipos hemos honrado a la Copa, nos vamos cansados pero contentos por estar en la siguiente ronda».



Sobre el portero del filial sportinguista, ayer titular con el primer equipo, comentó que «sabía que es un gran portero, ha hecho intervenciones de todo tipo. Munir también ha estado muy bien, pero Dani Martín ha estado inmenso». «No sé si el resultado es justo o no, hemos tenido muchas situaciones de gol para los dos equipos. Ha sido un gran partido y hemos tenido más acierto en los penaltis. Por el trabajo que hemos hecho creo que el triunfo es justo», aseveró Arrasate. para concluir indicando que «si el Sporting gana el domingo al Lorca tirará para arriba seguro».



Por su parte, el míster catalán del Sporting indicaba que «me quedo con el partido, no me hubiera gustado jugar 120 minutos, pero me quedo con el partido en sí, ha tenido muchas alternativas. En la primera parte a pesar de hacer el gol nos ha costado generar, luego hemos ido a más y luego solo en alguna contra nos han podido hacer daño. Ha sido un partido muy bueno para los espectadores».

En cuanto a Dani Martín, Paco Herrera destacaba sobre el estreno del joven portero que «no me ha sorprendido su debut, ni el partido de Nacho Méndez, ya sabíamos que Dani Martín es un portero de total garantía. Si lo tengo que tratar como uno más perfectamente puede ser así».



Sobre el momento del equipo, el técnico rojiblanco comentaba que «no creo que estemos atravesando un problema anímico, creo que es un problema de identidad. En la segunda parte cuando hemos tenido el control absoluto del partido y en la prórroga he visto a Álex López y Bergantiños muy enchufados. No creo que estemos atravesando una minicrisis, hemos hecho cosas muy interesantes y utilizarlas para el siguiente partido de liga, sigo diciendo que este equipo va a crecer y no estoy para nada preocupado por la derrota o el empate de hoy (por ayer), para nada estoy preocupado. Sé que todo va a salir a la luz y que vamos a hacer cosas muy buenas, como hemos hecho hoy (por ayer)».



También valoró la actuación arbitral. Paco Herrera dijo al respecto que «creo que han habido algunas injusticias durante el partido y lo tengo muy claro. Me gustaría estar equivocado, pero nadie me lo quita de la cabeza».



Ronda ante un Primera

El C.D. Numancia estará en el sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, una ronda en la que entrarán en el bombo de este viernes los equipos de Primera División. El Numancia se medirá en esa ronda a un equipo de la máxima categoría del fútbol español. El partido de ida tendrá lugar el 25 de octubre y la vuelta se disputará el 29 de noviembre (Ambas fechas están sujetas a la decisión de los operadores de televisión). Desde la temporada 2005-2006 el C.D. Numancia no superaba dos rondas coperas cuando eliminaba al Almería y al Águilas.