«Ir a ganar a Vallecas»

La plantilla del C.D. Numancia regresaba ayer a los entrenamientos después de la victoria ante el Huesca en la primera jornada de Liga y el sentir del grupo, que valoraba los tres puntos ante los oscenses, es que «no hemos hecho nada». Los jugadores numantinos quieren más y el siguiente objetivo es conseguir el primer triunfo lejos de Los Pajaritos. El reto ahora es asaltar el campo de Vallecas.

Pere Milla, el primer y de momento el único goleador de los sorianos, reflejaba la opinión del equipo en su comparecencia en la sala mixta de Los Pajaritos. «Los tres puntos de la primera jornada son muy importantes pero tenemos que pensar que no hemos hecho nada. Por delante quedan 41 partidos y el más inmediato es el del Rayo Vallecano. Tenemos que ir a Vallecas a ganar», comentaba el futbolista.

El mediapunta se refería a su estreno como rojillo en un encuentro oficial e indicaba que «se puede decir que fue el debut soñado por mi gol y principalmente por los tres puntos conseguidos. Hay que seguir». Pere Milla reconocía que ha recibido elogios por su actuación en la primera jornada liguera.

El Numancia ofrecía buenas vibraciones ante el conjunto aragonés y conseguía una victoria que «nos sirve para ganar en confianza», señalaba el jugador ilerdense. Y es que estos primeros tres puntos lo que hacen es «reafirmar el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de toda la pretemporada», añadía el catalán.

Pere Milla actuó ante el Huesca en la mediapunta, aunque también se puede mover en otras zonas del ataque. «¿La posición en la que más me gusta jugar? A mí lo que me gusta es jugar», comentaba el numantino. Pere recordaba las dificultades que tuvo el curso pasado para tener minutos en el Ucam Murcia y tiene claro que no quiere dejar pasar su buen momento en su nueva etapa como efectivo rojillo.

El futbolista cedido por el Eibar al Numancia hasta final de temporada también fue preguntado por la celebración de su primer gol en Soria. «Vengo celebrando los goles de esta forma. Es un guiño a un amigo por las partidas que hemos jugado a la Play». Y es que Pere Milla se llevaba las manos a las orejas en el momento que vio como el balón entraba en el marco defendido por Remiro. Era el 1-0, a la postre el tanto del triunfo del Numancia.