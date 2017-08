La inquietud del central

El director deportivo del C.D. Numancia, César Palacios señaló que la plantilla no está cerrada en tanto que el mercado está abierto y la entidad rojilla está atento al mismo para mejorar el equipo. En este sentido, reconoció que se sigue atento a la posibilidad de reforzar el eje defensivo más allá de la confianza que se tiene en los jugadores que pueden actuar en ese puesto. Sobre Munir, Palacios explicó que no ha habido una oferta que esté acorde con el valor del jugador y significó que la entidad tiene una de las mejores porterías de Segunda con el arquero melillense, Aitor Fernández y Gaizka.



César Palacios estuvo presente en la presentación de Pape Diamanka como jugador rojillo, una incorporación con el que la entidad no da la plantilla por cerrada ya que el mercado está abierto y «nuestra mentalidad va a ser siempre tener el mejor posible dentro de nuestras posibilidades». «Eso no quita para señalar que confiamos en lo que tenemos, que estamos muy contentos, que tenemos mucha ilusión en afrontar la temporada con la base de jugadores que ya tenemos más las nuevas incorporaciones», añadía el director deportivo numantino.



César Palacios reiteró que la entidad está «con esa inquietud» de reforzar la posición de central pero «siempre y cuando sea para mejorar al equipo». «No vamos a realizar incorporaciones porque sí. Las opciones que hemos valorado no han podido ser pero tenemos plena confianza en que tanto Dani y Carlos como Alberto y Grego nos pueden ayudar. Si realmente sale, lucharemos por ello, hasta el día 31 quedan muchos días, hay competición por medio y creo que habrá mucho movimiento de situaciones de jugadores», añadía el navarro quien explicaba al respecto, se han seguido y se siguen jugadores, asegurando que «vamos a ser paciente, no tenemos prisa, confiamos en lo que tenemos».



El director deportivo numantino habló también de la situación de Munir. El arquero melillense ya comunicó al club su intención de salir a la finalización de la pasada temporada sin que esa salida haya tenido lugar pese al interés de algún club como el Rayo Vallecano . César Palacios admitía el interés de algún equipo, interés que no se ajustaba a los intereses numantinos: «Es jugador nuestro, ha habido alguna conversación con algún club pero no ha sido interesante para nosotros. Tenemos a Aitor y a Munir además de la incorporación de Gaizka y creo que tenemos una de las mejores porterías de Segunda División, confiamos plenamente en los tres y va a seguir así a no ser que haya una oferta que sea acorde al valor que le damos al jugador», apuntaba el director deportivo rojillo. César Palacios indicó que la entidad está abierta a situaciones de mercado pero recordó que los intereses del C.D. Numancia están por encima de los intereses de otros clubes o los personales de los jugadores.