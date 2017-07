El Huesca para abrir boca

El C.D. Numancia comenzará la temporada 2017-2018 en Los Pajaritos el 19-20 de agosto ante el Huesca. El conjunto soriano cerrará el curso igualmente en casa con un derbi regional ante la Cultural Leonesa el 3 de junio. La temporada disputará dos jornadas entre semana y el parón en Navidad será de 15 días.



La sede de la Real Federación Española de Fútbol acogió ayer el sorteo del calendario de Segunda División. El comienzo liguero de los rojillo no será, a priori, tan exigente como el de la temporada pasada en la que Levante y Getafe fueron sus primeros rivales si bien en Segunda no hay enemigo pequeño. «Como no depende de nosotros, lo tomaremos como viene. Los rivales no van a condicionar el trabajo. El año pasado jugamos contra dos recién descendidos pero todo es relativo y hay que jugar contra todos. Sí es curioso y lo miraremos pero no cambia nada la preparación», indicó Arrasate.



Los rojillos comenzarán la temporada ante el Huesca de Joan Frances Rubí y su primer desplazamiento será al campo de Vallecas. En la jornada cinco, los rojillos se medirán al Sporting de Gijón de Paco Herrera, uno de los recién descendidos de Primera, mientras que en la ocho, en octubre, tendrá lugar el primer Derbi del Moncayo con La Romareda como escenario. La vuelta de este partido será a comienzos de marzo en la vigésimo novena jornada.



La temporada de Segunda División tendrá dos jornadas entre semana y ambas se celebrarán en la primera vuelta y a los pupilos de Jagoba Arrasate les ha tocado ante los filiales. La primera de ellas será el 11 de octubre en un partido marcado en rojo en el calendario ya que ese día visita a los rojillos el Barça B de Íñigo Ruiz de Galarreta. El otro encuentro disputado entre semana será antes del parón navideño, 20 de diciembre, en Los Pajaritos con la visita del Sevilla Atlético. Tras ese encuentro, la competición parará durante 15 días al reanudarse el lunes 7 de enero.



En la jornada 11 los rojillos reciben al Granada y el partido ante el otro descendido, un Osasuna que mueve un buen puñado de aficionados, será a finales de mayo con lo que ello puede implicar en función de la clasificación. Los rojillos disputarán dos encuentros consecutivos a domicilio en la primera vuelta. El primero a finales de noviembre visitando al Oviedo del ex rojillo Juan Antonio Anquela (la vuelta es el 29 de abril). La siguiente salida sería al José Zorrilla en el primero de los derbis regionales que Castilla y León tiene en Segunda esta temporada.



El otro derbi regional ante la Cultural en la que milita Paco Regalón tendrá lugar en la última jornada de la primera vuelta y última jornada liguera. Los rojillos cierran la temporada regular en Los Pajaritos ante el conjunto leonés en un derbi castellano y leonés que puede ser más que apasionante.