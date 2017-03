La hora de Escassi

Jagoba Arrasate tendrá que mover piezas en el once del C.D. Numancia obligatoriamente para suplir la ausencia de Íñigo Pérez, que no estará ante el Zaragoza este fin de semana y también se perderá el encuentro de la siguiente jornada contra el Oviedo. Alberto Escassi se perfila como el sustituto del navarro en la parcela ancha que actúe en La Romareda, aunque éste podría no ser la única variante que introduzca en la alineación en entrenador vasco.

Los dos partidos de sanción con los que fue castigado el martes Íñigo Pérez abren la puerta en el centro del campo de un Numancia que venía contando con los Íñigos como indiscutibles en la sala de máquinas del equipo. Escassi es el que parte con más posibilidades para darle forma al doble pivote, aunque Pedraza es otro de los mimbres con los que cuenta Arrasate para el once de La Romareda. «Estoy para ayudar al equipo y sin Íñigo Pérez es cierto que tengo más posibilidades de jugar. Siendo egoísta ojalá esté en el once», comentaba Escassi a la finalización del entrenamiento de ayer.

El polivalente futbolista malagueño reconocía que tanto de central como de mediocentro «me encuentro a gusto». Y es que a lo largo de la temporada también ha sido utilizado en más de una ocasión en el eje de la defensa. «Todos estamos entrenando a tope porque es verdad que entrar en el once se ha puesto muy caro», indicaba el futbolista.

En el entrenamiento de ayer celebrado en el campo de Los Pajaritos no estuvo Marc Mateu al tener permiso del club y hoy retomará ya el trabajo. Por su parte, Carlos Gutiérrez arrastra molestias en los isquiotibiales y sólo realizó una parte del entreno. El central llegará en condiciones óptimas para ser titular en La Romareda en una línea defensiva que parece que será la misma del choque ante el Cádiz. Arrasate ha venido contando para los encuentros a domicilio con Orfila en el lateral derecho, pero por lo visto ayer Unai Median seguirá en el equipo inicial junto con Carlos Gutiérrez, Dani Calvo y Casado.

Galarreta, Pablo Valcarce y Mateu continuarán en el centro del campo y tendrá a Escassi como nuevo compañero. Julio Álvarez estará en la media punta y Manu del Moral volverá a la titularidad en la punta del ataque. Jairo ya se cayó del equipo la pasada jornada y Kike Sola no estuvo acertado ante el Cádiz.

"Hay que aprovechar la mala dinámica del Zaragoza"

El Real Zaragoza atraviesa una situación muy delicada por los últimos resultados cosechados y el C.D. Numancia quiere navegar en esas aguas revueltas este domingo en La Romareda. «Tenemos que saber aprovecharnos de su mala dinámica», señalaba Escassi en la zona mixta del campo de Los Pajaritos. El jugador rojillo es de los que piensa que el partido en la capital del Ebro le llega en buen momento al Numancia ya que «en su estadio su afición es muy exigente y si las cosas no les salen bien el equipo se puede poner nervioso».

En el seno de la plantilla numantina la ambición es la nota predominante y después de las dos últimas derrotas el objetivo es recuperar las buenas sensaciones con un triunfo como visitantes. «Sólo pensamos en traer los tres puntos para Soria», confesaba el polivalente futbolista andaluz. Los rojillos han ganado dos encuentros a domicilio, concretamente en el terreno de juego del Mirandés y en el campo de Santo Domingo de Alcorcón. La última salida se saldó con una derrota en Tarragona.

Escassi también se refería al estado anímico de la plantilla numantina después de los dos últimos traspiés e indicaba que «ni antes con las tres victorias seguidas éramos tan buenos ni ahora somos los peores. El objetivo tiene que ser sumar los 50 puntos cuanto antes y estar con los pies en el suelo. Lograr los 50 puntos y luego soñar es gratis».