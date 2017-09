Higinio se queda solo

El C.D. Numancia se desplazará hoy a Cádiz con dos importantes bajas en la delantera al no poder contar ni con Guillermo ni con Manu del Moral, aunque éste todavía no está descartado para viajar a la capital andaluza. De esta forma, Higinio, del que el entrenador Jagoba Arrasate aseguró que es «una garantía», se queda solo para liderar la punta del ataque de los rojillos. Adrián Ripa también tiene todas las papeletas de quedarse en Soria al no estar al cien por cien recuperado del traumatismo cráneo-encefálico que sufrió hace una semana.

Guillermo no estará en la lista de convocados para viajar al Ramón de Carranza. Según explicaba Arrasate, el ariete bilbaíno sufría un esguince de tobillo el pasado martes en la Copa del Rey ante el Sporting y tendrá que guardar descanso obligatorio.

Será una ausencia sensible que se hace todavía más importante teniendo en cuenta que Manu del Moral está entre algodones y que tiene muy complicado formar parte de la expedición soriana al Carranza. El punta jiennense, titular en las cinco jornadas de Liga que se han celebrado hasta la fecha, sufre unas dolencias en los isquiotibiales que hacen que esté prácticamente descartado para el choque en Cádiz.

Sin Guillermo y sin Manu del Moral, la responsabilidad en la punta del ataque del Numancia recaerá en un Higinio que el pasado martes en El Molinón se estrenaba como goleador numantino. El murciano ha dejado buenas sensaciones en la Copa del Rey en los dos encuentros ante el Oviedo y el Sporting de Gijón como titular. En Liga se estrenará en el once inicial en Cádiz para tener una gran oportunidad de hacerse sitio en los planes de Arrasate. El míster vasco confía en Higinio, del que dijo que «es una garantía» en la línea de vanguardia.

Con Ripa casi descartado para ocupar el lateral izquierdo la opción natural sería la titularidad de Luis Valcarce, aunque Arrasate dejó entrever que podría hacer otros movimientos como poner a Unai Medina en el costado zurdo de la defensa y poner en la derecha a Markel.

Luis Valcarce cumplió en Gijón aunque por las palabras del míster sus opciones de ser titular en Liga este fin de semana se verían más reducidas. «Pudo aguantar más tiempo sobre el césped. La rodilla la tiene bien. ¿Jugar desde el principio? Ya veremos».

Aunque hoy se celebrará el último entrenamiento en Soria antes de viajar a Cádiz, Arrasate parece que contará con los 18 hombres justos para formar la citación. A las bajas de Guillermo, Manu del Moral y Ripa habría que añadir las ausencias ya conocidas de Julio Álvarez y Carlos Gutiérrez.

En lo que se refiere al posible once del Carranza y en comparación al del pasado sábado ante el Sporting de Gijón, parece seguro que habrá dos novedades obligadas. Ripa no estará en el lateral izquierdo y Manu del Moral será baja en la delantera. Unai Medina e Higinio puede que sean sus sustitutos. El resto del once será el que los aficionados rojillos prácticamente se saben de carrerilla.