Kike Sola fue presentado ayer en la sala de prensa de Los Pajaritos como el cuarto refuerzo del C.D. Numancia en el mercado de invierno. En su regreso al club soriano, en el que ya militó en 2009, el delantero dejaba muy claro que llega con todas las ganas del mundo de ayudar al equipo y en su comparecencia ante los medios de comunicación también reconocía que en estos siete años «he madurado». Llevará el dorsal 12 en la camiseta y hoy realizará su primer entrenamiento a las órdenes de Jagoba Arrasate.

Acompañado por el vicepresidente de la entidad numantina Eduardo Rubio y por el director deportivo César Palacios, Kike Sola encara su segunda etapa en el Numancia y el punta cedido por el Athletic de Bilbao se refería a las sensaciones que le produce el retorno. «Estoy contento de estar aquí y de volver a Soria», significaba. El navarro aseguraba que «vengo con el objetivo de hacerlo lo mejor posible y a disfrutar con el fútbol».

Ante la pregunta de cómo es este Kike Sola en comparación con el de hace siete años el jugador indicaba que «lo que ha cambiado es la edad. La trayectoria a lo largo de estos años me ha hecho madurar, con momentos buenos y momentos malos. He crecido como persona y como jugador». Sola cumplirá el próximo 25 de febrero 31 años y recala en las filas rojillas hasta el 30 de junio. Tiene una temporada más de contrato con el Athletic de Bilbao y no se plantea ninguna otra situación en su futuro porque «trabajo día a día».

El ariete, que reconocía que tenía más ofertas encima de la mesa para salir del Getafe en este mercado de invierno, destacaba esta motivación con la que aterriza en Soria, aunque la experiencia le dice que tiene que ir paso a paso porque «esas ganas no se tienen que convertir en nerviosismo».

Kike Sola, que prefiere pasar página de la experiencia en Getafe a lo largo de estos meses, veía el encuentro del pasado domingo entre el Numancia y el cuadro getafense y afirmaba que «el Numancia hizo un gran partido». En relación a las vibraciones que le produce la escuadra soriana de cara a esta segunda vuelta del campeonato, el delantero fue contundente al señalar que «veo a un club con hambre». Sola conoce a muchos de los que son ya sus compañeros y por ello confía en que la adaptación sea lo más rápida posible.