Hay vida sin Julio

Julio Álvarez veía el sábado ante el Rayo Vallecano la quinta cartulina amarilla y el partido de Sevilla del lunes ante el filial sevillista lo tendrá que ver desde casa. Así, el entrenador del C.D. Numancia, Jagoba Arrasate, tendrá que buscar el hombre que supla la labor del capitán en la mediapunta. Pablo Valcarce y Capilla son los principales candidatos para paliar esta importante ausencia, aunque no son las únicas opciones que manejaría el míster vizcaíno.

La presencia de Pablo Valcarce por detrás del delantero podría ser la opción que tendría más cuerpo para jugar de inicio en el Sánchez Pizjuán. El mellizo de Ponferrada se siente muy cómodo en esa demarcación y de esta forma Arrasate mataría dos pájaros de un tiro ya que haría hueco en la banda derecha para que Nacho actuase como titular. El canterano dio otro aire al Numancia el pasado fin de semana en la recta final del encuentro ante el Rayo Vallecano y por méritos propios se habría ganado un puesto en la alineación.

La titularidad de Capilla también podría ser una solución para Sevilla en la mediapunta. El canterano de la Real Sociedad es un futbolista del gusto de Arrasate y un efectivo que podría aportar mucha calidad en el juego ofensivo del Numancia. Si fuera Capilla el elegido la duda estaría en la banda derecha entre Nacho y Pablo Valcarce.

Otras opciones que tendrían menos posibilidades de llevarse a cabo pasarían por la titularidad de Dani Nieto o la apuesta por jugar ante el Sevilla Atlético con los dos delanteros, con Kike Sola y Jairo. Esta última opción no tendría demasiada fuerza teniendo en cuenta que en la última salida al campo del Córdoba no jugaron ni uno ni otro. Está por ver quién sería el delantero que actúe en la capital hispalense. En un principio la apuesta sería por Jairo después del rendimiento de Kike Sola la pasada jornada. El de Cascante no estuvo acertado y Jairo sí que aportó más cosas en los minutos que estuvo sobre el terreno de juego de Los Pajaritos.

Tampoco sería descabellado que Arrasate volviera apostar por jugar con falso delantero como ya hizo hace dos fines de semana en El Arcángel ante el Córdoba. Incluso también podría optar por Pablo Valcarce, el segundo máximo anotador del Numancia con ocho tantos, como el hombre más adelantado que juegue en el Ramón Sánchez Pizjuán.