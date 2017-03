«Hay que recuperar el rigor que nos hizo salir de abajo»

Jagoba Arrasate sólo piensa en sumar los tres puntos ante el Real Oviedo para que el C.D. Numancia cambie de dinámica después las tres últimas derrotas. Para volver a ganar, el entrenador rojillo apela a recuperar el mejor nivel y en la comparecencia de ayer ante los medios afirmaba que «tenemos que recuperar el rigor y esa hambre que nos hizo salir de abajo». El vasco fue contundente al dejar claro que en las tres últimas jornadas los suyos no han estado al mejor nivel.

«Tenemos que reaccionar ya para salir de las tres derrotas dolorosas», comentaba el míster, quien añadía que «cuando mejor estábamos llegaron las tres derrotas en las que no se estuvo al mejor nivel». Arrasate reconocía que su equipo había perdido «fluidez y solidez y tenemos que recuperarlo ante un buen rival como es el Oviedo».

Los números del Numancia en estas tres últimas semanas son de ocho goles en contra y ninguno a favor. Unas cifras que en materia defensiva «me preocupan porque no hemos estado cómodos en estos tres partidos». En el apartado ofensivo Arrasate no está tan preocupado ya que da más importancia al hecho de haber contado con ocasiones para marcar en las tres últimas jornadas.

El encuentro de esta tarde en Los Pajaritos contará con un número importante de aficionados oviedistas en las gradas y ello también fue valorado por el técnico al comentar que «para nosotros es un plus que venga mucha gente de fuera ya que seguro que nuestra afición nos animará todavía más».

Respecto al conjunto que entrena Fernando Hierro, el preparador de Berriatua indicaba que «para nosotros es un reto ya que nos mediremos ante un rival que es candidato al play off. El Oviedo llega en su mejor momento». Las siete jornadas disputadas en la segunda vuelta dejan a las claras la evolución del equipo carbayón. Suma 8 puntos más que en los mismos duelos de la primera vuelta. Ahora, es cuarto, empatado a puntos con el Tenerife; mientras que en el arranque de la competición tenía que conformarse con verse undécimo.

Arrasate también se refería a la continuidad de César Palacios en el Numancia tras la oferta de Osasuna y afirmaba que «es una buena noticia para todos y ha demostrado su fidelidad al club. Lo ha meditado mucho estos días y se ha quitado un peso de encima».