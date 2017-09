«Hay que recuperar la mejor versión»

Jagoba Arrasate quiere al C.D. Numancia de las tres primeras jornadas para recibir esta tarde al Sporting de Gijón. El míster se mostró crítico con la actuación de su equipo en Reus y en su comparecencia de prensa aseguraba que «tenemos que recuperar nuestra mejor versión» para superar a los asturianos. El vasco tiene claro que para tener opciones de ganar «hay que hacer las cosas bien y recuperar lo hecho en los tres primeros partidos».

El de Berriatua echaba la mirada atrás para analizar el compromiso en Reus e indicaba que «no estuvimos a la altura». El míster fue contundente a la hora de afirmar que «nos faltó fútbol y generar ocasiones de gol, aunque también nos faltaron más cosas». Arrasate espera que lo del pasado lunes sólo sea un paréntesis en un equipo como el rojillo que había ilusionado en el arranque de la competición.

El vizcaíno se centraba en el choque ante los gijoneses y comentaba que «nos vamos a enfrentar a un gran rival y si damos la mejor versión tendremos opciones de ganar» Arrasate profundizaba sobre el Sporting y valoraba especialmente el hecho de que «se hayan adaptado bien a la Segunda División». Sobre el rival añadía que «es un conjunto que es más fuerte al contragolpe que en ataque posicional». Además ensalzaba el hecho de que sólo hayan encajado un gol en las cuatro jornadas disputadas.

Respecto al once inicial ante los asturianos no dio pistas, aunque sí dejó entrever que «habrá cambios» en relación a Reus. Arrasate individualizó y se refirió a Manu del Moral y al hecho de que todavía no se haya estrenado como goleador. «Se le echa de menos. Esperamos que empiece a marcar las diferencias».

Más de 600 gijoneses

Más de 600 aficionados del Sporting de Gijón estarán hoy animando a su equipo en Los Pajaritos en un partido en el que Paco Herrera no podrá contar ni con el portero Mariño ni con Alex Pérez por lesión. El míster sportinguista explicó en la sala de prensa de Mareo que Alex Pérez podría haber estado a disposición, pero «el médico me dijo que sería correr un riesgo». En cuanto a Mariño, tuvo claro desde el principio que no podría recuperarse a tiempo tras el golpe que recibió el pasado domingo. También explicó que lleva a 19 futbolistas en la citación porque la mujer de Moi Gómez está punto de dar a luz. No adelantó el once inicial, señaló que Calavera podría estar en él y confirmó que Whalley será el guardameta titular.