Con ganas de minutos

La polivalencia de los jugadores es uno de los aspectos que todos los equipos de fútbol tienen muy presente a la hora de formar sus plantilla. Salvo el específico puesto de portero, el resto de jugadores pueden adaptarse a varias posiciones. Grego, Gregorio Sierra, es un ejemplo de ello en las filas del C.D. Numancia toda vez que puede actuar como central o medio centro defensivo. El jugador rojillo reconocía ayer las ganas que tiene de tener sus primeros minutos con la elástica numantina.



El futbolista murciano terminó tarde la temporada pasada al jugar fase de ascenso a Segunda con el Valencia Mestalla y por esa razón alargó unos días sus vacaciones siendo el último jugador en incorporarse al trabajo de pretemporada. Lo hizo a mediados de la semana pasada, razón por la que no actuó ante el Atlético B y por la tendrá mañana viernes sus primeros minutos con motivo del encuentro ante el Alavés. Durante la sesión de ayer, en un partido de once contra once, el rojillo actuó en las dos posiciones en las que ha desarrollado su carrera, central y pivote defensivo. En este sentido, explica que en el Numancia se adaptará a lo que necesite Arrasate para ayudar al equipo: «Hasta el año pasado jugaba siempre de central pero no tengo ningún problema en jugar por delante. La temporada pasada actué como pivote, me traté de adaptar y dónde el míster crea que puedo ayudar al equipo, trabajaré para conseguirlo y ya está».



El murciano, que aclaró que Grego es su nombre deportivo, tendrá en Soria su primera oportunidad dentro del fútbol profesional. Tras una primera semana de trabajo con el grupo, admite que la velocidad en el juego es una de las diferencias que ha encontrado: «Yo estoy contento de estar aquí, de saltar de categoría y sí se nota la intensidad en el juego, sobre todo en la rapidez del juego, en la rapidez con la que tienes que pensar pero al fútbol se juega igual en Segunda B, en Segunda o Primera y hay que tratar de adaptarse a ese ritmo para poder rendir lo máximo posible».



Clave para el equipo es la rápida adaptación de los nuevos componentes de la plantilla. Grego admite que la primera semana de trabajo ha sido positiva y, aunque los compañeros acumulan más sesiones, espera adaptarse «cuanto antes y seguir trabajando». «La adaptación es muy positiva. Estoy sorprendido porque todos los compañeros me están tratando muy bien y la ciudad es muy acogedora. Ya me han dicho que voy a pasar frío pero nos adaptaremos», añade el jugador.

El futbolista explica que el grupo mejorará poco a poco a medida que transcurra la pretemporada reconociendo que es «muy positivo» que se mantenga un bloque de temporadas anteriores, bloque al que espera sumar su granito de arena ya que el C.D. Numancia tiene «un año muy bonito por delante».