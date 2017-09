El C.D. Numancia quiere continuar este sábado con su buen inicio liguero. Los de Jagoba Arrasate buscan su segundo triunfo de la temporada en casa y quieren hacerlo a costa de un Almería al que no se le dan buen sus escapadas a Los Pajaritos. De hecho, el Municipal es un campo gafe para el conjunto almeriense ya que no ha ganado en ninguna de sus nueve visitas ligueras. El balance es claramente favorable al conjunto numantino con cinco victorias acabando en empate los otros cuatro encuentros. Los andaluces, que no tienen nada que ver con equipos de otras temporadas, han marcado dos goles en nueve encuentros en Soria.



Los partidos entre rojillos y rojiblancos comenzaban en la campaña 2002-2003 en Segunda y lo hacían con un empate a cero. Un curso más tarde se repetía otro empate sin goles. El primer triunfo del Numancia ante el Almería en el municipal soriano llegaba en la campaña 2005-2006 al vencer por 3-0. Jordi Navas, Tevenet y Juan Carlos Moreno tumbaban a los andaluces. En aquella temporada, el Numancia le cogía la medida al Almería ya que, además de estos tres puntos en Los Pajaritos, los sorianos también vencían en la capital almeriense por 1-2.



En la temporada 2006-2007 otro empate en Los Pajaritos, esta vez a uno. Mario Bermejo adelantaba a los almerienses en la primera parte y antes del descanso Juan Carlos Moreno hacía el definitivo 1-1. El siguiente compromiso entre ambos equipo sería en Primera División en la temporada 2008-2009 y el Numancia ganaba en Los Pajaritos por 2-1 con goles de Del Pino y Goiria que neutralizaban el tanto inicial de Solari para los visitantes (Ese ha sido el último gol del Almería enLos Pajaritos). De nuevo en Segunda División, ya en el curso 2011-2012, los rojillos volvían a cogerle la medida a los rojiblancos con una victoria por la mínima gracias a un gol de Txomin Nagore. Una temporada más tarde, en la campaña 2012-2013, la visita almeriense a Soria se saldaba con empate sin goles.



Las dos últimas visitas del Almería al Municipal de Los Pajaritos han tenido un claro color local. En la campaña 15-16, ya con Jagoba Arrasate en el banquillo, el encuentro finalizaba 2-0 con goles de Unai Medina y Álex Alegría. El curso pasado los rojillos ganaban por la mínima y Marc Mateu en el minuto provocaba que los tres puntos de quedaran en Soria.



El Numancia quiere mantener este buen balance antes los andaluces en su estadio y mantener su buena imagen del inicio liguero. La precedentes le sonríen pero la papeleta no va a ser nada fácil. El Almería llega a Soria con cuatro puntos en su casillero tras empatar ante el Oviedo el pasado fin de semana y ganar al Nástic en la primera jornada.