El C.V. Río Duero regresa al pabellón de Los Pajaritos con dos encuentros consecutivo que, unido a un tercero en Teruel, calibrará las ya de por sí complicadas opciones de los de Manuel Sevillano de colarse en el play off por el título. El técnico del equipo celeste no podrá contar para el partido ante Cajasol, el sábado a las 19.15 horas, con Dani Sanz por molestias en una rodilla.



Los celestes afrontan dos partidos consecutivos ante Cajasol e Ibiza en Los Pajaritos y un tercero contra Cai Teruel en tierras turolenses, compromisos que el equipo deberá sacar adelante para tener opciones de estar en play off, una posibilidad compleja tal y como reconoce el técnico del C.V. Río Duero, Manuel Sevillano: «Habría una opción aunque realmente está muy complicado meternos en el play off. Lo primero es coger a Sevilla y adelantarlo y la opción de colarnos entre los cuatro pasaría por los próximos tres partidos ya que jugamos ante quinto, cuarto y tercero. Tenemos Sevilla, Ibiza y luego Teruel y, si saliera esta racha de partidos, que se nos diera muy bien y ganáramos los tres partidos, estaríamos en la pelea por el play off pero va a ser duro. Ya este sábado va a ser complicado».



Sobre Cajasol Juvasa, Sevillano indicó que es un rival «con pocas fisuras», en el que destaca Cabrera, uno de los centrales. «Lo peor es que, por más que los estudias, hay muy pocos puntos débiles donde poder rascar», expresaba Sevillano sobre el equipo andaluz añadiendo que la recepción será clave.



De cara al compromiso ante Cajasol Juvasa, el C.V. Río Duero podrá contar con todos sus efectivos a excepción de Dani Sanz tal y como apunta el de técnico y jugador de Rioseco: «Tiene que parar por problemas en la otra rodilla. Le han dicho los médicos que tiene que parar por precaución y veremos si se alarga más o no».