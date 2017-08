El filial golpea primero

El Numancia B se llevó el derbi soriano de la primera jornada del Grupo VIII de Tercera División al imponerse por 3-1 al C.D. San José. El equipo de José Alejandro Huerta tuvo que remontar el encuentro ante un conjunto colegial que se adelantó en el marcador.



Ese primer tanto del encuentro fue tempranero y llegó de la mano de Óscar Torres. El ariete soriano aprovechó un saque de banda y un mal despeje de la zaga local para adelantar a los de Eduardo Modrego. Con el 0-1, el Numancia B tomó el mando del encuentro teniendo más posesión de balón y más llegada al área rival. Una de esas llegadas, ya en el minuto 33, la aprovechó Jesús Torres para empatar el encuentro tras una falta de entendimiento entre la zaga y el arquero colegial.



Los rojillos lograrían darle la vuelta al marcador antes del descanso en una jugada que, a la postre, fue clave en el desarrollo del encuentro. Corría el minuto 40 cuando Jesús Torres era derribado en el área del San José por García. Penalti claro que era señalado por el colegiado que, al mismo tiempo, expulsaba al jugador colegial. Una sanción rigurosa a la luz de la nueva normativa. Desde los once metros Jesús Torres adelantaba a los rojillos antes de que ambos equipos encararan el túnel de vestuarios.



Con un jugador menos sobre el terreno de juego, el C.D. San José jugó lastrado durante toda la segunda parte. Los de Eduardo Modrego no le perdieron la cara al encuentro y lo intentaron pero estuvieron a merced del Numancia B. El filial dominó esa segunda parte y tuvo varias ocasiones claras para ampliar su renta en el marcador. La falta de puntería y la buena actuación de José Ángel evitó que ese tercer tanto llegara antes de lo que finalmente llegó. Corría el minuto 84 cuando un jugador del filial caía en el área y el trencilla no dudaba en señalar pena máxima. Desde los once metros Vallejo no perdonaba y el Numancia B certificaba sus primeros tres puntos de la temporada.