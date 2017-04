Un filial atípico

El C.D. Numancia visita mañana al Sevilla Atlético en el Sánchez Pizjuán y lo hace con el objetivo de regresar a la senda de las victorias. Para ello, los de Jagoba Arrasate tendrán que ofrecer su mejor versión ante un filial que destaca por su capacidad ofensiva y que no parece tal pese a la juventud de sus jugadores.



El Sevilla Atlético no es un filial al uso y un buen ejemplo de ello son los cuatro millones de euros que, se estima, el club de Nervión ha destinado a confeccionar una plantilla que mantiene el bloque de la temporada pasada y cuyos componentes están llamados a marcar diferencias en un futuro. El filial sevillista pasó su particular travesía del desierto a comienzos de año tras acumular seis encuentros sin ganar, una trayectoria que coincidió con la lesión de Borja Lasso. No obstante, el equipo que dirige Diego Martínez recibe a los rojillos en una situación diferente, los recibe en un buen momento de la temporada, tras acumular dos victorias seguidas ante Córdoba (1-0) y Real Zaragoza (1-2). Esos dos encuentros se a los tres anteriores por los que son cinco los compromisos que acumula el filial sevillista sin perder y de ahí su relativa tranquilidad en la tabla al estar noveno con 42 puntos. De los 15 encuentros disputados como local, los sevillanos han ganado siete, empatado siete y perdido solo uno, ante el Reus por la mínima en diciembre.



Diego Martínez no cambió su sistema de juego ni se volvió loco cambiando jugadores en esa particular travesía por el desierto y, por tanto, tampoco se espera que lo haga este lunes ante los rojillos. El técnico del filial ha utilizado en los últimos encuentros un 4-2-3-1 donde no falta alguna duda como la del central Diego González, quien ha sido convocado con el primer equipo por lo que su presencia ante los rojillos es una incógnita.



Con todo, el conjunto hispalense tiene otras armas en su equipo. Entre ellos se encuentran Ivi, Borja Lasso y Curro, los tres medias puntas del equipo. El primero es un jugador habilidoso que juega por banda izquierda aunque puede desenvolverse por otra partes del terreno de juego y que marca diferencias en acciones a balón parado. Es el máximo realizador del equipo con nueve tantos y una de las perlas de la cantera. Otra perla es Borja Lasso, mediapunta con mucha calidad y con gol que igualmente marca diferencias. En banda derecha está Curro, jugador que forma un buen tándem por ese costado del equipo junto a Carmona. Otro referentes en ataque es Pozo, jugador de enorme calidad pero todavía en edad juvenil y que ayer disputó el derbi de División de Honor ante el Betis.

Por detrás, el Sevilla Atlético tiene los riñones cubiertos con laterales jóvenes pero con proyección y en el centro del campo destaca Yan Brice, jugador camerunés que destaca por su fortaleza física y da equilibrio al equipo sevillista.