Ezkurdia y Merino se imponen en un duelo sin historia

El pabellón de La Juventud lució ayer sus mejores galas para acoger uno de los encuentros de los cuartos de final del Campeonato de Parejas. En el compromiso estelar la pareja Ezkurdia y Merino se impuso a Víctor y Untoria en un choque un tanto descafeinado toda vez que Aimar Olaizola no pudo finalmente estar presente en la pared soriana debido a un proceso catarral.



El recinto soriano presentó un lleno absoluto para acoger una velada que comenzaba con el encuentro que medía a Retegi Bi y Merino ante Mendizabal III y Cecilio, un choque que finalizaba con triunfo de los primeros por 22-18.



En el partido estrella, el vigente campeón de parejas, Olaizola II, no se recuperó a tiempo de un proceso catarral lo que le impidió formar pareja en la pared soriana junto a Untoria por lo que Víctor fue su sustituto. La baja de una de las estrellas de la velada, que tras cinco jornadas disputadas ocupaba la segunda plaza del Campeonato de Parejas, no impidió que el público soriano disfrutara del encuentro aunque el mismo no tuvo mayor historia pese al buen comienzo de Víctor y Untoria que llegaron a ponerse 4-7 en los primeros compases del encuentro. El compromiso se resolvió por un amplio 22-12 en 26 minutos para la pareja colorada formada por el pertinaz Ezkurdia (cuyo juego acabó inclinando la balanza), y Merino quienes con el triunfo de ayer aprietan la clasificación en el Campeonato de Parejas.