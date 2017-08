El C.D. Numancia afronta esta tarde en Vallecas su primer encuentro a domicilio de la temporada 17-18, un choque exigente en el que los pupilos de Jagoba Arrasate buscan su primer triunfo del curso lejos de Los Pajaritos. Alberto Escassi se perfila como la única novedad en el once rojillo respecto al equipo que formó de inicio ante el Huesca en el estreno liguero.



Con la temporada recién comenzada, la Segunda División es una incógnita sobre el rendimiento de los equipos y su lugar en la tabla, una incógnita que se irá despejando con el paso de las jornadas. El comienzo rojillo invita al optimismo tras la buena imagen ofrecida ante el Huesca, imagen que se vio recompensada con los tres puntos. En este sentido, el equipo de Jagoba Arrasate tiene sobre el Municipal de Vallecas un examen exigente de cara a ir encontrando su lugar en la tabla. Es exigente por el escenario, donde el equipo ya dio un gran nivel la pasada temporada, y por el rival, un equipo que también venció en la primera jornada liguera.



El objetivo numantino no es otro que lograr su segunda victoria de la temporada y ello pasa por mantener el nivel de juego de la primera jornada y aprovechar alguna de las ocasiones que, a buen seguro, se crearán sobre la meta rival. Para conseguirlo, Jagoba Arrasate, que no es partidario de hacer muchos cambios cuando algo funciona, podría confiar en el mismo bloque del pasado sábado. Respecto a ese encuentro, el de Berriatua tiene la baja por lesión de Carlos Gutiérrez y la duda está en el sustituto del tinerfeño en ese eje defensivo. Alberto Escassi se presenta como el mejor colocado para ocupar esa plaza si bien no se puede descartar al otro central de la plantilla, un Unai Elgezabal que acumula una semana más de trabajo con el grupo. Julio Álvarez por lesión es otra de las bajas del conjunto soriano en Vallecas.



El partido será un buen examen porque el Rayo Vallecano tiene, sobre el papel, una de las grandes plantillas de Segunda, un grupo que dirige un Míchel que ya la temporada pasada logró hacerse con el vestuario. El conjunto madrileño afronta el choque tras ganar el pasado fin de semana al Real Oviedo y su reto no es otro que seguir al frente de la tabla. Jugadores como Trashorras, Unai López, Embarba o Aguirre, por citar algunos, se encuentran entre los jugadores destacados del equipo. De cara al compromiso de hoy, Míchel recupera a Javi Guerra, futbolista que está llamado a marcar diferencias en el ataque franjirrojo.