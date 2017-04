Las españolas miran al podio

No habrá una amplia representación de duatletas femeninas élite en el Campeonato de Europa de Duatlón de Soria de este sábado y domingo, pero no cabe duda de que estarán las mejores deportistas de la modalidad del continente en la línea de salida. De hecho, son once las deportistas que van a competir, cinco de ellas españolas, pero las medallas no están ni mucho menos aseguradas.

Eso sí, candidatas con garantías no le faltan al seleccionador nacional, Iñaki Arenal, que confía en la calidad de sus corredoras para intentar hacer un doblete en la élite. Entre las corredoras con renombre está Margarita Vic García, tercera en el último Mundial. La española además cuenta con experiencia en territorio soriano, puesto que compitió en el Nacional individual de 2015 y lo cierto es que los circuitos tienen muchas similitudes, no obstante, en aquella ocasión se le escapó el ansiado campeonato al acabar en segunda posición, por lo que ahora tratará de salir muy concentrada, siendo consciente de que muchas de sus rivales tratarán de aprovecharse del papel de favorita que le otorga su último registro intercontinental y su condición de corredora anfitriona.

No tener en cuenta a Sonia Bejarano, sería uno de los grandes errores que pueden cometer las otras cinco nacionalidades que entrarán en liza. No obstante Bejarano ya ha demostrado sobradamente en los campeonatos nacionales que ha llegado a este deporte para ganar. Atleta campeona de Europa de cross por equipos en 2007, quiere saltar a la escena internacional con una medalla en Soria.

Claro que será Sara Bonilla la española que corra, aunque sea de manera simbólica, con la medalla de campeona de España de duatlón 2017. Su triunfo hace algo menos de un mes en la localidad castellonense de Vall de Uxó, es la mejor garantía de que llegará a esta prueba en un momento de forma muy dulce. Las otras dos duatletas españolas en lista de salida serán la valenciana Davinia Albinyana y la toledana María Varo, que también buscarán lucirse en casa.

La armada femenina española apunta a las medallas, pero una cita continental nunca es tarea fácil. De hecho, el nombre de la francesa Sandra Levenez es suficiente como para imponer respeto. La austriaca Sandrina Illes es otra de las mujeres referentes en el pelotón. Otra francesa, Julie Chuberre, también cuenta con una importante experiencia internacional, por lo que no se hay que descartarla.