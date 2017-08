El C.D. Numancia cuenta las horas que faltan para el estreno liguero en la temporada 17-18. Con el grueso del trabajo hecho, y la máquina engrasada, falta ajustar aspectos del juego que solo se corrigen con el inicio de la competición y que duran toda la temporada. Uno de los puntos de atención antes de cada partido, y más ante el inminente debut liguero, pasa por ese primer once, un once en el que Jagoba Arrasate podría confiar en el bloque de la temporada pasada.



El técnico vizcaíno no es partidario de revelar el once que aplicará en cada encuentro. No lo hace en sus comparecencias ante los medios y el partido durante la semana de entrenamiento, aunque puede servir de referencia, no es una garantía en tanto que los jugadores suelen actuar mezclados.



Por esta razón, el primer once de Jagoba Arrasate es una incógnita si bien no se puede descartar que el técnico confíe en parte del bloque que ya utilizó la temporada pasada. Bajo palos, el preparador vizcaíno tiene dos buenos porteros en Munir y Aitor Fernández. Éste último jugó el último tramo de la pasada temporada y por eso podría estar un paso por delante. La línea defensiva podría ser la misma que terminó el pasado curso y por tanto estar formada por Unai Medina, Dani Calvo, Carlos Gutiérrez y Ripa. La zaga se ha reforzado con Markel y Elgezabal y de ahí que tampoco se pueda descartar la presencia de alguno de ellos si bien el central apenas acumula tres entrenamientos con sus compañeros.



En el centro del campo Íñigo Pérez lo jugó casi todo la temporada pasada por lo que cuenta con toda la confianza del técnico. A la espera de ese once, parece un fijo en el esquema de Arrasate y su acompañante no deja de ser una incógnita. Pablo Larrea es baja por lesión pero Grego, Alberto Escassi y Diamanka están disponibles y de ahí la duda. Al técnico rojillo no le dolieron prendas la temporada pasada al jugar con dos medios centros de calidad con un corte más ofensivo y de ahí que no se pueda descartar que Diamanka pueda ser de inicio de la partida. Uno de los handicaps es que se ha incorporado más tarde al trabajo del grupo.



En la media punta, Arrasate tiene mucho y bueno donde elegir. Jugadores con calidad y desequilibrantes que han demostrado estar a un buen nivel durante la pretemporada. Parece fija la presencia de Pere Milla como enlace y Marc Mateu es un jugador de total confianza. Dani Nieto, Pablo Valcarce y Nacho han rendido a gran nivel en la preparación y en los entrenamientos y decantarse por alguno es toda una papeleta.



En punta de ataque todo hace indicar que estará Manu del Moral. El jiennense no juega un partido oficial desde marzo pero la temporada pasada ya demostró de lo que es capaz y está con ganas de fútbol. No necesita muchas ocasiones para marcar un gol y eso siempre se tiene en cuenta. En cualquier caso tampoco se puede descartar la alternativa de Guillermo o Higinio.