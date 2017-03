Un equipo seco

El C.D. Numancia sumó ante el Córdoba su quinto encuentro consecutivo sin marcar y con él iguala el peor registro del conjunto numantino en la LFP. Los de Jagoba Arrasate acumulan 524 minutos, lo que supone el peor balance en este apartado en 20 temporadas en el fútbol profesional, un balance que los rojillos intentarán corregir en el compromiso del próximo sábado ante el Rayo Vallecano.



El equipo que dirige Jagoba Arrasate se ha quedado seco en las últimas jornada. El último tanto del equipo lo anotó Jairo en el minuto 16 del encuentro disputado en Los Pajaritos ante el Reus. Aquel resultado culminaba la mejor racha del equipo esta temporada y, con 33 tantos, los rojillos eran el quinto equipo más realizador de la categoría junto al Elche. En este sentido, nada hacía presagiar la trayectoria de los últimos cinco partidos en los que el equipo no ha sido capaz de perforar la portería rival en los compromisos disputado ante Nástic (2-0), Cádiz (0-3), Zaragoza (3-0), Real Oviedo (0-0) y Córdoba (0-0).



Con esos cinco encuentros sin ver puerta, los rojillos igualan la que hasta ahora era la peor racha de encuentros consecutivos sin marcar, racha de data de la temporada 02-03 cuando Máximo Hernández dirigía al equipo. En aquella ocasión, entre las jornadas 26 y 30, el equipo no veía como no marcaba ante Salamanca (0-0), Córdoba (0-0), Levante (0-0), Murcia (0-2) y Tenerife (2-0).

No obstante, en aquella temporada el equipo acumuló 466 minutos sin marcar frente a los 524 que se acumulan esta temporada. En aquel curso, antes de esas cinco jornadas sin ver puerta, los rojillos empataba a dos ante el Poli Ejido y Nuñez marcaba en el 80. Ya en la jornada 31, la sequía se rompía con un 4-2 ante el Racing de Ferrol en el que Pacheta inauguraba el marcador en el minuto 6.



Las de estas dos temporadas no han sido las únicas rachas significativas de partidos sin marcar que ha tenido el equipo. En la temporada 13-14 el equipo dirigido por Juan Antonio Anquela llegó a estar cuatro encuentros sin marcar ante Lugo, Real Jaén, Girona y Las Palmas, una racha que se cercenó con un 3-0 ante el Córdoba. Igualmente en la temporada 03-04 los rojillos acumulaban otras cuatro jornadas sin ver puerta ante Algeciras, Recreativo, Córdoba y Salamanca, una trayectoria que no impidió que el equipo ascendiera a la máxima categoría.



La falta de gol del equipo en las últimas jornadas no puede achacarse a la falta de ocasiones y sí a la falta de fortuna en el remate. Los de Arrasate las han tenido en esas cinco jornadas, algunas de ellas bastante claras hasta el punto de encontrarse con el palo ante el Cádiz o el Real Oviedo. En este sentido, el partido ante el Córdoba del pasado sábado fue el más flojo de todos ellos, en especial en la primera parte, donde el dominio del balón del equipo se tradujo en llegadas pero no en ocasiones claras de peligro.