La entidad rojilla supera los 3.500 abonados

La semana previa al inicio del campeonato liguero en Segunda división se ha dejado sentir en las oficinas del C. D. Numancia de la avenida Mariano Vicén. La entidad rojillas superaba ayer los 3.500 abonados y el ritmo de renovación de abonos se ha incrementado en los dos últimos días, un ejemplo de que gran aparte de la afición rojilla no quiere perderse el debut liguero del equipo numantino mañana sábado en Los Pajaritos, a partir de las 20.30 horas, ante el Huesca.



Paso a paso, el C.D. Numancia está cumpliendo con el ambicioso objetivo marcado a principios de la campaña, que no es otro que llegar a los 4.000 abonados de la temporada anterior, y que sigan caminando junto al equipo numantino en la categoría de plata del fútbol español. Además de las diferentes ofertas y promociones anunciadas en la presentación de la campaña de abonados, el presidente Francisco Rubio anunció en el partido de presentación celebrado en Los Pajaritos ante el Alavés que, si el C. D. Numancia logra el ascenso a Primera División el próximo año, los abonados tendrán su carnet gratis para la temporada en Primera. Sin duda, un aliciente más para animar y apoyar al equipo esta campaña. Desde el C.D. Numancia se anima a los aficionados que todavía no han renovado a bajar a las oficinas de Mariano Vicén para formalizar su abono de la temporada 2017-18, recordando la posibilidad de realizar la renovación a través del modo on-line, a través de la web del club (www.cdnumancia.com), para quienes todavía no hayan podido acercarse a las oficinas de la entidad numantina.