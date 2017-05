Un encuentro clave

El C.D. Numancia afronta el sábado un partido trascendental en su pelea por lograr la permanencia en la categoría. Los rojillos reciben a Ucam Murcia, un rival directo en esa pelea por alejarse de una zona de descenso que los pupilos de Jagoba Arrasate tienen a cuatro puntos tras el empate cosechado ante el Real Valladolid.



Poco más de un partido separa al C.D. Numancia de la última plaza de descenso y de ahí la trascendencia del compromiso ante un conjunto murciano que, con un punto menos en el casillero, es un rival directo en esa pelea por la salvación. Un triunfo, con tantos equipos como hay de por medio, alejaría a buen seguro a los de Jagoba Arrasate de esa zona baja y por este motivo el preparador numantino no es ajeno a la relevancia del compromiso. «La jornada que viene es un duelo trascendental para nuestras aspiraciones. De ganarlo nos acercaría muchísimo hacia la salvación definitiva», reconocía el preparador numantino al finalizar el choque ante el Real Valladolid.

Una victoria supondría dar un paso de gigante para certificar la permanencia en la categoría en tanto que los rojillos se acercarían a la cifra de los 50 puntos y al mismo tiempo alejaría a un rival directo más allá de los resultados que pudieran darse entre otros equipos que están implicados en esa pelea. Sería un bálsamo de cara a afrontar un final liguero en el que los sorianos tienen un calendario contra rivales que, con mayor o menor necesidad, también se están jugando algo en este final liguero ya sea para mantener o colarse en zona de privilegio o alejarse de esa zona de descenso. No hace falta explicar el dolor de cabeza que supondría perder ante Ucam Murcia, algo que no entra en los planes, o el que podría provocar un empate, algo que dependería de otros resultados de la jornada.



El encuentro es además una nueva oportunidad para que los rojillos brinden una victoria a sus aficionados. Los partidos en Los Pajaritos han sido una losa en las últimas jornadas de cara a las aspiraciones del equipo de estar más arriba en la clasificación. Los pupilos de Jagoba Arrasate acumulan casi tres meses sin ganar como local, un último triunfo que tuvo lugar ante el Reus un 12 de febrero. Desde aquel encuentro, el equipo ha sumado tres puntos de 15 posibles con los empates ante Real Oviedo, Rayo Vallecano y Tenerife y las derrota ante Cádiz y Girona, una trayectoria que ha tenido su reflejo en la clasificación. En esos cinco encuentros sin ganar, el balance de goles a favor se saldó con un único tanto, un déficit goleador que se ha agravado con las lesiones de Manu del Moral y Jairo y al que la Dirección Deportiva está intentando poner remedio de cara a las últimas jornadas con la incorporación de Asier Villalibre. Contradictoriamente, tanto en el apartado de puntos como en el de goles, el equipo está siendo más solvente en estas últimas jornadas lejos del municipal soriano y eso le ha permitido mantener cierta renta sobre la zona de descenso.