Encajar menos goles para dar un salto en la tabla

Jagoba Arrasate aprovechó el último entrenamiento de 2016 para dar un pequeño repaso al año que termina y expresar sus ‘deseos’ para 2017, deseos que pasan mejorar especialmente en la faceta de goles encajados ya que «entendemos que si mejoramos eso podemos dar un salto en la clasificación».



Al valorar 2016, Jagoba Arrasate apuntaba que el equipo «sí ha apuntado cosas», matizando que ahora hay que «corroborarlo». «Creo que se han quedado en pinceladas, en buenos partidos, en momentos buenos de juego» indicaba el preparador rojillo quien añadía que «nos quedan cositas por pulir y, a ver, si en 2017 mejoramos eso porque entendemos que hacemos muchas cosas bien pero eso que nos falta lo estamos pagando caro y viene repitiéndose en el tiempo».



Al hablar de esos aspectos a pulir, el técnico vizcaíno expresaba que el grupo tiene «margen de mejora en varios aspectos», entre ellos el encajar menos goles para estar un poco más arriba: «Donde tenemos problemas es en los goles en contra. Tenemos que reducir el número de goles en contra y eso pasa por trabajar mejor, por corregir aspectos, por cambiar algunas cosas y no solo en la zona defensiva». Previamente, Jagoba Arrasate apuntaba que el Numancia es ya un equipo con una idea de juego que ya da sus frutos: «El equipo tiene una idea de juego y en eso estoy contento porque ha habido una evolución y creo que el equipo ahora es reconocible. No digo que siempre, pero muchas veces juega bien, genera cosas, hace goles y eso creo que estamos bien. Eso tenemos que seguir haciéndolo y potenciarlo pero donde tenemos problemas es en los goles en contra».



A la hora de hablar de 2017 se le cuestionaba al técnico si uno de sus deseos era sufrir un poco menos. Reconoce que sí aunque no esconde que será difícil: «Sí, pero creo que va a estar difícil este año tal y como está la categoría. No sé pero, por poner números, que la salvación pueda estar en 50 y el play off en 60. En esa franja puntos van a estar muchos equipos y lo que dijimos, escaparte de abajo es sinónimo de colocarte arriba y ahora lo que pensamos es ganar el Huesca que una segunda victoria consecutiva sí nos permitiría escaparnos de abajo y acercarnos a esos equipos que están mas arriba».