Una eliminación con nota

Marta Pérez no estará en la semifinal del 1.500 metros del Mundial de Londres a pesar de hacer una gran carrera, de mejorar su marca personal y de acreditar la mejor marca española del año con un registro final de 4:05.82. La soriana se quedaba a poco más de un segundo de estar en semis después de completar una primera serie muy rápida en la que fue undécima en la línea de meta. No pasa el corte pero Marta sacaba una nota muy alta en la que fue su primera participación mundialista.

La soriana necesitaba que la octava clasificada de la tercera serie no superar su marca, algo que no sucedió en el anillo londinense. La segunda de las series fue más lenta y Marta Pérez se lo jugaba todo en la última de las eliminatorias. Marta fue undécima en su serie con una marca de 4:05:82, su mejor marca personal. A esta semifinal pasaban las seis mejores de cada serie, es decir 18 y además las seis que consiguieran las mejores marcas. La otra soriana, Solange Pereira (4:06:63) tampoco ha superado esta primera fase. Las semifinales se podrán ver hoy sábado a las 20.35 horas a través de las cámaras de Teledeporte.

Marta Pérez, en declaraciones a TVE a la finalización de su serie, aseguraba que «tácticamente he corrido mal ya que me he estado dando con todo el mundo». Y es que la soriana corrió demasiado cerrada en el grupo y no tuvo opciones de responder a los ataques. Si tácticamente reconoció no estar a la altura, sí que se mostraba satisfecha con las sensaciones físicas. «Físicamente me he notado muy bien», comentaba.

La serie en la que corrió la atleta soriana la ganaba una de las grandes favoritas para conseguir la medalla de oro en la final del lunes como es la etíope Dibaba. Con un tiempo de 4:02.67 la africana se imponía en la línea de llegada a Caster Semenya, que con un crono de 4:02.84 era segunda clasificada. La keniana Chebet sería tercera con un tiempo de 4:03.19.

La segunda de las series, ganada por la holandesa Hassan, fue la más lenta de las tres eliminatorias. La última de las series, la tercera, fue ganada por la keniana Kypyegon con un tiempo de 4:03.09.