«El oro de Barcelona no lo cambio por nada»

Fermín Cacho Ruiz (16 de febrero de 1969) es una leyenda del atletismo y no en vano la Federación Española lo eligió en su día como el mejor atleta español de la historia. Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 lo lanzaron al estrellato con una medalla de oro en la distancia del kilómetro y medio de la que todavía suena sus ecos. Hoy se cumplen las bodas de plata de una proeza que salpicó a la provincia de Soria al ponerla en el mapa. La llegada de Cacho a la línea de meta del Estadio Montjuic de es una de las imágenes de aquellas Olimpiadas, que supusieron un antes y un después en el deporte y en la sociedad española. El de Ágreda fue el rey de Barcelona 92 y 25 años después sigue ligado al atletismo, aunque se viste de corto únicamente para «mantener la forma».

Hoy llega a Ágreda pasa pasar dos semanas de vacaciones con los suyos y recibir el caluroso homenaje de sus paisanos en la que será la 25 Carrera Popular Fermín Cacho, una prueba que se celebrará el 20 de agosto y en la que estarán algunos compañeros y rivales en el tartán.

Pregunta.- Han pasado ya 25 años de aquel día y el primer pensamiento es que nos vamos haciendo un poco más mayores.

Respuesta.- Así es. Pasan los años y vamos peinando canas al aproximarnos al medio siglo de vida. Particularmente lo llevo bien lo de cumplir años porque ellos significa que seguimos vivos y que continuamos dando guerra.

P.- Su llegada a la línea de meta del Estadio de Montjuic levantando los brazos como campeón olímpico es una de las imágenes, puede que la imagen, de las Olimpiadas de Barcelona 92.

R.- Yo estoy orgulloso de poner mi granito de arena para que el deporte español diera un paso hacia adelante en aquellos Juegos. ¿La imagen de Barcelona 92? Es una de tantas que hubo a lo largo de las dos semanas de competición que significaron tanto para todo el país.

P.- Muchos son los recuerdos que guardará de aquel 8 de agosto de 1992 pero si se tuviera que quedar con uno.

R.- Efectivamente los recuerdos son muchos e imborrables. Pero si me tuviera que quedar con uno me quedaría con la conversación que tuve con mi entrenador. A Enrique (Enrique Pascual Oliva) le dije antes de entrar en la cámara de llamadas que se fuera tranquilo a la grada, que disfrutase porque dentro de unos minutos iba a ser el entrenador de un campeón olímpico. Desde luego que hay más recuerdos como el abrazo con mis padres tras cruzar la línea de meta, la vuelta de honor en el anillo de Montjuic o el saludo con los reyes de España. Fue un día mágico.

P.- ¿Estaba convencido de que iba a ganar la carrera?

R.- Totalmente convencido. Me encontraba en un gran momento de forma y sabía que iba a colgarme la medalla de oro.

P.- ¿Cómo fue aquella jornada desde que se despertó hasta que se puso en la línea de salida en el tartán?

R.- Fue un día normal, como cualquier otro cuando competía en otros campeonatos. No hice nada especial.

P.- ¿Recuerda el tiempo con el que ganó la medalla de oro en Barcelona 92?

R.-3.40:12. Es un tiempo que es imposible olvidar. Aunque lo cierto es que en los campeonatos lo importante, más que el tiempo, es el puesto que ocupes en la línea de meta. Lo importante en los Juegos de Barcelona era conseguir la medalla de oro y el tiempo está claro que quedaba en un segundo plano.

P.- Es padre de cuatro hijas y alguna de ellas en edad adolescente para darse cuenta perfectamente de quien es su padre. ¿Qué le dicen ó qué le preguntan de aquellas Olimpiadas del 92?

R.- Este año, con motivo del las celebraciones del 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona, se están dando cuenta más de lo que hizo su padre. A veces me dicen ‘papá, es muy grande lo que hiciste’.

P.- ¿Cambiaría el oro por algo en la vida?

R.- No cambiaría aquel oro por nada. Te lo explico. El oro es una realidad que está ahí y que se logró en un determinado momento de mi vida. No tiene sentido pensar en que lo cambiaría por una cosa o por otra porque la realidad es esa y no se puede cambiar.

P.- Hace unas semanas estuvo en Barcelona con motivo de todos los actos para conmemorar la inauguración de los Juegos. Imagino que los sentimientos estarían a flor de piel recordando momentos de hace 25 años.

R.-Cada vez que voy a Barcelona, y en esta ocasión no fue diferentes, tengo la sensación como si Montjuic fuese mi estadio. Aunque es cierto que en esta ocasión estaban desmontando toda la infraestructura del concierto de U2 y vi el estadio raro.

P.- ¿Le sigue reconociendo por la calle?

R.- Me siguen parando aficionados. Sin ir más lejos recientemente un señor se me acercó y me dio las gracias por haberle hecho disfrutar tanto con el atletismo.

P.- La prima económica prometida por la Caixa cuando cumpliera 50 años está cada vez más cerca. ¿Ya sabe en qué invertirá el dinero?

R.- Lo tengo muy claro, en la educación de mis hijas.

P.- Valonsadero siempre será para usted, para Abel Antón y para Enrique Pascual Oliva un lugar especial.

R.- Tiene un valor sentimental muy alto para nosotros. Es el monte que nos dio la fuerza física para rendir a un gran nivel en nuestra trayectoria.

P.- ¿Mantiene contacto con Abel y con Enrique?

R.- Fueron muchos años juntos y la relación siempre va a existir. Me quedo con la amistad y con el cariño de todos esos años.

P.- ¿Sigue relacionado con el mundo de la política?

R.- Hace seis años que dejé de tener relación y en estos momentos no la echo para nada de menos.

P.- Su trayectoria ha sido sobresaliente en el deporte, ¿le queda alguna espina, algo por cumplir.

R.- Para nada. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Si que procuro que después de una equivocación no tropiece en la misma piedra. Lo importante es aprender de todas las experiencias.

P.- ¿Se sigue calzando las zapatillas y se viste de corto?

R.- Salgo a correr dos o tres días a la semana pero sin ningún ánimo competitivo. Corro para mantener un poco la forma, para poder comer y no coger demasiados kilos de peso.

«La prueba de los 1.500 metros la veo muy floja a nivel español»

Fermín Cacho es una de las voces autorizadas para valorar la situación en la que se encuentra el atletismo español. Pone en valor el trabajo que se está haciendo en los despachos desde la llegada de Raúl Chapado a la presidencia de la Federación Española y espera que este trabajo se traduzca en resultados sobre la pista. Cacho se mostró muy crítico con la prueba de los 1.500 metros a nivel español y no duda en asegurar que se encuentra en un momento de crisis, sin ningún mediofondista que pueda dar alegrías en la distancia del kilómetro y medio.

Respecto al atletismo soriano, destaca a tres de sus efectivos como son Marta Pérez, Dani Mateo y Mario Arancón.

Pregunta.- ¿Cómo ve atletismo español en la actualidad?

Respuesta.- Lo veo unas veces a través de la televisión y otras en el estadio (risas). Creo que tenemos buenos mimbres en la cantera como se pudo ver el pasado mes de julio. El Campeonato de Europa en pista cubierta también se nos dio bien y veremos lo que pasa esta semana en el Campeonato del Mundo de Londres. La mejor noticia para nuestro deporte es que hay ilusiones renovadas y existe un compromiso desde la Federación.

P.- ¿Con la llegada de Raúl Chapado a la presidencia de la Federación se puede decir que hay aire fresco en el trabajo federativo?.

R.-Tanto con Odriozola como con Chapado me llevo muy bien. Son amigos míos. Es pronto para valorar si la llegada de Chapado es buena y se verá con el tiempo. Lo cierto es que están cambiando cosas en el organigrama de la Federación y por ejemplo se ha creado un departamento para buscar sponsor. El objetivo quese tiene es que el atletismo se vea más a través de la televisión y más en la prensa. Hay que moverse ya que desde la butaca de la oficina los sponsor no van a llegar solos.

P.-¿Cómo ve la situación y el momento de los 1.500 metros en el panorama español?

R.-Si soy sincero tengo que decir que después de la tradición que hemos tenido en esta prueba en la actualidad los 1.500 metros los veo muy flojos. Bustos fue séptimo en los pasados Juego Olímpicos de Río de Janeiro y es lo mejor de estos años. Veo una prueba de los 1.500 muy floja en cuanto a marcas se refiere. Adel Mechaal es el que creo que tiene más progresión ya que está en 3.34 pero sin embargo no está entre los treinta primeros del ranking mundial.

P.- ¿Y a nivel internacional?

R.- Los 3.26.00 de Hicham El Guerrouj logrados en el año 1998 no se han batido a lo largo de estos años y ello es significativo. Parece que los especialistas del 1.500 metros de mi época éramos buenos.

P.- Atrévase a dar un pronóstico sobre el número de medallas de España en el Mundial de Londres

R.-Creo que conseguiremos 2, 1 o ninguna. Para mí la principal candidata a conseguir medalla es Ruth Beitia en salto de altura. Creo que en la disciplina de marcha también se puede conseguir estar cerca del podio. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos pero no veo más opciones en Londres.

P.- ¿Cómo ve a los atletas sorianos y que posibilidades tienen de llegar lejos?

R.-Marta Pérez, Dani Mateo y Mario Arancón son en estos momentos los estandartes y creo que tienen opciones de hacer cosas importantes. Con Marta Pérez suelo hablar bastante. Dani Mateo ha tenido un año irregular, de menos a más, debido a las lesiones.