Pablo Valcarce, que el pasado miércoles ante la Arandina se estrenaba como goleador en la pretemporada, espera ofrecer su mejor versión, la que ofreció en la primera vuelta de la pasada campaña. No cree que en la segunda fase de la Liga bajase el pistón,. Reconoce que no estuvo acertado de cara a la portería contraria pero el gol «no me obsesiona». El berciano es pura competitividad y cuando se le pide tener más puntería asegura que «marcar no es mi tarea». Pablo ya cuenta los días que restan para que comience la competición oficial. El Huesca lo tiene entre ceja y ceja.

El mellizo de Ponferrada se destapaba en la primera parte del curso pasado como un goleador y sólo Manu del Moral superaba sus cifras en ataque. Tras el ecuador de la Liga sus números en cuanto a goles cayeron. Lo que no cayó fue su trabajo y su competitividad en las dos bandas en la mediapunta e incluso en la delantera en alguna situación concreta. «En la segunda vuelta no tuve suerte con el gol, pero el gol no me obsesiona», comentaba el futbolista a la finalización del entrenamiento de ayer en el anexo de Los Pajaritos.

Pablo Valcarce no compete la críticas que le acusaban sobre su falta de gol en el tramo final de la campaña anterior e indicaba que «se me acusó de no marcar goles pero esa no es mi tarea».

El polivalente atacante numantino es de los que cuenta los días para que la competición oficial arranque y dejar atrás la pretemporada. «Todos queremos que llegue la Liga. Lo bonito es la competición», apuntaba el berciano.

Pablo hacía referencia a los objetivos que se debe marcar el Numancia en el ejercicio 2017-2018 y su miradas apunta a una única dirección. «Lo que todos queremos es no sufrir tanto como el año pasado. Tenemos que hacer nuestro juego y va a ser fundamental hacernos fuertes en casa». El extremo quiere tener los pies en el suelo pero también es ambicioso al comentar que «la permanencia es el objetivo principal y a partir de ahí podemos comenzar a soñar».

Y es que el Numancia de la temporada pasada tuvo que esperar a la penúltima jornada de Liga ante el Huesca para certificar matemáticamente su permanencia en la categoría.

Para cumplir con los objetivos marcados el de Ponferrada hablaba de la plantilla confeccionada y apuntaba que «es un buen equipo. Quedan dos semanas para el inicio de la Liga y estamos cogiendo ritmo», expresaba. En relación al desarrollo de la pretemporada comentaba que «todo va bien con la mente puesta en llegar en el mejor momento para el partido ante el Huesca del día 19».

El berciano también valoraba el último amistosos de preparación jugado ante la Arandina e indicaba que «nos quedamos con los bueno, con los cinco goles marcados y con un partido que nos sirve para coger ritmo». El equipo de Aranda de Duero no fue rival para los sorianos. Además de la lógica diferencia de calidad entre un conjunto de Tercera División y otro de Segunda División, los burgaleses disputaban su primer compromiso de preparación.

El Bilbao Athletic mide a los rojillos

El Numancia disputa hoy, a partir de las 19.00 horas en el campo Vicente Peña de Navaleno, el cuarto encuentro amistosos de pretemporada y lo hará ante un Bilbao Athletic que a buen seguro será un rival más exigente que la Arandina. El filial bilbaíno milita en Segunda División y desde principios de esta semana se encuentra realizando la pretemporada en Soria. Jagoba Arrasate contará con los 19 jugadores disponibles del primer equipo ya que los efectivos del filial que vienen entrenando a sus órdenes juegan hoy un amistoso en Brea con el Numancia B. Pomareta, Raúl Álvarez, Gaizka Campos y Marcos son los cuatro jugadores del Numancia B que están haciendo la pretemporada con el primer equipo numantino. Jagoba Arrasate distribuirá los minutos de juego con 60 minutos para los titulares y 30 para los que salten al Vicente Peña desde el banquillo. Guillermo, que no ha podido participar en los dos últimos amistosos ante Arandina y Deportivo Alavés debido a unos problemas en los aductores, jugará media hora, según confirmaba el entrenador numantino. Los únicos efectivos que no estarán en Navaleno serán el lesionado Julio Álvarez y Luis Valcarce. El de Ponferrada está entrenando a un ritmo diferentes al resto de sus compañeros pero su recuperación va por buen camino. El Numancia goleaba el pasado miércoles a la Arandina por 5-0 pero hoy ante los cachorros bilbaíno no tendrá tantas facilidades. La próxima semana se jugarán otros dos amistosas ante el inicio de Liga.