Edipo, rey del derbi

El C.D. San José se llevó el derbi de la capital en el Grupo VIII de Tercera División al imponerse por 1-2 en la Ciudad Deportiva. Edipo se convirtió en el protagonista del encuentro al ser el autor de los dos goles que permitieron el triunfo de los colegiales en un choque entretenido en el que hubo ocasiones en una y otra portería.



No parecía que fuese a ser un encuentro entretenido en los primeros compases del encuentro si bien en el minuto ocho llegó la primera gran ocasión del partido en un remate del filial que el San José sacó bajo palos. Hubo intercambio de llegadas en esos primeros minutos con ocasiones en una otra área, incluido un balón al palo en un saque de esquina numantino que no parecía acusar sus bajas en defensa. En el 26 entraría en escena Edipo con un remate escorado que se iba alto. Uno minuto después el ariete estaba a punto de hacer el primero con una vaselina que Checa sacaba bajo la línea de gol. En el 31, el delantero, en fuera de juego, recibía un balón en el pico del área, se internaba unos pasos y con un gran golpeo hacía inútil la estirada de Gorka estableciendo el 0-1. Acusaron el golpe los de José Alejandro Huerta toda vez que el San José, de forma casi consecutiva, disponía de dos buenas ocasiones en una acción que Chuspi no acertaba a rematar un disparo de Nahuel se que iba desviado por poco. Con todo, aún pudo empata el Numancia B antes del descanso. En el 40, José Ángel sacaba un balón lateral ante Abad y en el 41 Álvaro se plantaba ante el arquero del San José tras un error de la zaga visitante y su vaselina se iba fuera por un palmo llegándose así al descanso.



Edipo amplió la renta para los suyos nada más comenzar la segunda parte. El delantero cogió un balón en el pico izquierdo del área local y supo manejarse lo suficiente entre los rivales como para hacerse un hueco, disparar y marcar. Con el 0-2 el Numancia B pasó a controlar el partido ante un San José que buscó su oportunidad a la contra. No lo tuvo fácil el Numancia B para encontrar un resquicio en la zaga visitante y el San José sí generó algo de peligro a la contra. En el 74, el Numancia B reducía distancias tras una buena combinación rojilla en la que Binke aprovechaba un rechace para marcar. Lo intentaría el filial hasta el final ante un San José que evitó que se jugara mucho.