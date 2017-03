Diamante celeste

Manuel Sevillano y Alberto Salas han sido dos de los exponentes más importantes de la cantera del voleibol soriano que con trabajo y calidad llegaron a ser internacionales con la camiseta de la selección española. A Adrián Olalla, un joven soriano que el próximo mes de junio cumplirá 16 años, todavía que queda mucho camino por recorrer para dejar huella en este deporte, pero va cumpliendo con los pasos marcados y año tras año las Federación Española de Voleibol se acuerda de él para formar parte de las categorías interiores.

Olalla ha sido citado por la selección española sub-17 de cara al Preeuropeo y su calidad y su potencial no pasan desapercibidos para los responsables del voleibol base de la Federación. En estos momentos pasa por ser el gran valor de la prolífica cantera del voleibol soriano. En edad cadete juegan con los juveniles del Río Duero y todas las semanas entrena a las órdenes de Manuel Sevillano en la primera plantilla celeste.

«Sevillano me dice que tengo que mejorar todavía en mushos aspectos del juego como por ejemplo en la técnica y en la defensa. También me dice que en la cancha me tengo que mover más, que tengo que se más dinámico», comentaba el joven receptor, que a sus 15 años mide 1,92 y la previsión apunta que estará rondando los dos metros de estatura.

Adrián, que ayer entrenaba con el primer equipo del Río Duero en la cancha de Los Pajaritos, reconocía que «en los entrenamientos con el equipo de Superliga se aprende mucho». ¿Qué retos se marca en el mundo del voleibol? Adrián lo tiene muy claro al respecto al asegurar que «lo que quiero en estos momentos es disfrutar y aprender todo lo que pueda de este deporte. Después ya veremos en el futuro hasta dónde puedo llegar».

Trabajo y más trabajo es la receta que le dan sus entrenadores para llegar en un futuro a la élite del voleibol. Adrián, como cualquier chaval de su edad, tiene espejos en los que mirarse y en el voleibol se fija mucho en las características de dos jugadores de la primera plantilla del Río Duero que juegan en su posición como son Sevillano y Manu Salvador. «Claro que me gustaría ser como ellos y llegar al primer equipo del Río Duero pero para ello hay que esforzarse y trabajar en cada entrenamiento», señalaba.

El joven Olalla es un amante del deporte de la red y cuando se le pregunta por otros ídolos se va fuera de las fronteras españolas para viajar hasta Italia y aterrizar en Módena. «Allí juega Swan N’gapeth que es un receptor al que admiro».

La familia Olalla es voleibolera cien por cien ya que la hermana mayor de Adrián, Alejandra, juega en la Superliga femenina defendiendo los colores de Alcobendas y también es internacional con España. «Ella también me da consejos porque yo soy el pequeño», indica el benjamín de la casa.

Sin embargo, la relación de Adrián con el deporte se iniciaba de la mano del fútbol hasta que hace cuatro años cambió de bando para pasar a jugar al balón con las manos. «Me empezó a interesar el voleibol cuando iba con mi padre a recoger a mi hermana de los entrenamientos con el Santo Domingo», relataba. Dos entrenadores del Santo Domingo en aquellos años como Elías Terés y Samuel Moreno ya se fijaron en este muchacho que destacaba por su altura. «Se puede decir que ellos dos fueron mis descubridores. Recuerdo que se ponían a jugar conmigo mientras esperábamos a mi hermana. Así fue mi primera toma de contacto con el voleibol», apuntaba el soriano.

Adrián Olalla, que futbolísticamente se declara seguidor del Barça y del jugador del Atlético de Madrid Fernando Torres, es el diamante por pulir del voleibol soriano. Tiene todo el potencial para llegar a estar con los mejores y seguir el camino de los jugadores que son su referencia. Depende de él y de su trabajo que su sueño se haga realidad en el futuro. Los Olalla y el voleibol están estrechamente ligados. El benjamín de la familia también apunta alto para hacerse un hueco dentro de la élite. 192 centímetros de ilusión por jugar al voleibol.