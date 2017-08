Diamanka: "Espero recuperar mi nivel"

Pape Maly Diamanka se enfundó ayer la elástica rojilla que lucirá durante las dos próximas temporadas y lo hace con el objetivo «de ayudar al equipo al 100 por cien». El octavo refuerzo de la entidad numantina para esta temporada admitió que confía en «recuperar» su mejor nivel en tierras sorianas y encontrar la estabilidad que no ha tenido en las dos últimas campañas.



El futbolista senegalés (Dakar, 10 de enero de 1990), ofreció ayer sus primeras impresiones como nuevo integrante del vestuario numantino en una presentación en la que compareció junto al vicepresidente, Eduardo Rubio, y el director deportivo César Palacios. Las primeras palabras de Diamanka fueron de agradecimiento hacia el C.D. Numancia por «confiar», en él una confianza a la que espera corresponder «dando lo máximo» y «ayudando al equipo al cien por cien». «Vengo a seguir mi carrera deportiva y espero del club lo mejor. El Numancia me puede aportar estabilidad que es lo que busco», añadía el centrocampista numantino.



Respecto a esa estabilidad Pape Diamanka, que deslumbró en Segunda División con el C.D. Leganés en la temporada 14-15, teniendo menos protagonismo en las dos últimas campañas en el Real Zaragoza y Almería, una situación que explicaba de la siguiente manera: «Para eso no hay una explicación clara. En Zaragoza, en la primera vuelta, estuve bastante bien. Me lesioné y estuve un mes y medio fuera, eso coincidió con un cambio de entrenador y me costó volver. En Almería, más de lo mismo. Ahora estoy aquí para darlo todo otra vez y espero cuánto antes recuperar mi nivel y aportar mucho al equipo».



El centrocampista apuntó que no le gusta definirse sobre el terreno de juego ya que es algo que «se verá en los partidos», aunque no escondió que ha jugado en casi todas las posiciones no disgustándole ser un futbolista de ida y vuelta en la parcela ancha del terreno de juego: «Casi he jugado en todos los sistemas. En Zaragoza jugábamos con tres, con dos más adelantados y era de los dos que estaban por delante. Soy un poco más de ida y vuelta, me gusta más estar así y espero poder hacerlo de esta manera».



El futbolista senegalés tenía un año más de contrato con la U.D. Almería por lo que no escondía que no había sido fácil recalar en el Numancia debido a ese compromiso con una entidad andaluza en la que, en algún momento, llegó a sentirse un extraño, una situación superada ahora que ya está en Soria. «El Numancia ha demostrado mucho interés en contar conmigo y eso es de agradecer. Desde el primer minuto han demostrado que estaban interesados y eso ha sido muy importante a la hora de tomar la decisión de venir. Ahora estoy aquí y vengo a dar el cien por cien, estoy con ganas», explicaba el jugador sobre la razón por la que se ha decantado por recalar en la entidad numantina.