Despedida con campeones sorianos

El Campeonato de Europa de Duatlón celebrado durante todo el fin de semana en Soria no pudo finalizar mejor para los intereses locales. En las pruebas de Grupos de Edad disputadas ayer, los representantes sorianos lograron cuatro pódiums con un Campeonato de Europa, dos títulos de subcampeón y una cuarta medalla de bronce. Carmelo Gómez en la categoría de 55-59 años logró subir a lo más alto del pódium. En total fueron casi 800 los participantes que ayer disputaron la última jornada de competición.



Durante la jornada de ayer se disputaron las competiciones de Grupos de Edad en la modalidad Sprint y Standard, una jornada marcada por el buen ambiente durante parte del trazado y por fuerte viento que hizo aún más duro el trabajo de los duatletas en el sector de bici. La lluvia, que hizo acto de presencia con intensidad a última hora de la mañana, obligó a variar los planes teniendo finalmente el acto de la entrega de premios y clausura del Europeo en el pabellón de La Juventud

Tres de los éxitos sorianos llegaron en esa modalidad sprint, 5 kilómetros de carrera, 20 en bici y 2,5 finales de carrera, al lograr subir al pódium. El éxito más rotundo lo cosechó Carmelo Gómez, del Deporama Triatlón Soriano, en el grupo de edad de 55-59 años, con 30 competidores, toda vez que el soriano cruzaba primero la línea de meta siendo 140 en la general. El soriano cruzaba la línea de meta con un tiempo de 1:10.04. «Estoy muy contento porque ganar en Soria es una alegría y más cuando ves que el público te apoya», explicaba el campeón de Europa. Carmelo Gómez reconoce que tenía controlados a parte de sus rivales considerando clave todo el desarrollo de la carrera: «La clave ha sido todo. En la primera carrera no les he dejado mucha distancia y en la bici he logrado superarles. En la última transición he llegado primero y estaba bien tras ir controlándome al principio».



En categoría cadete, de 16 a 19 años, lo hizo una de las mas firmes promesas del deporte soriano ya que Alfonso Izquierdo Alcaraz, campeón de Castilla y León hace un mes, se proclamaba subcampeón de Europa. El soriano, de 16 años y categoría cadete e igualmente del Deporama, cruzaba la línea de meta en un tiempo 01:04:33, siendo además vigésimo quinto en la general de todos los más de 300 participantes de diferentes edades que tomaron la salida en esta modalidad sprint. «Antes de tomar la salida no me lo esperaba. No sabía muy bien qué nivel había y menos con tanto británico compitiendo. La verdad es que está bien, estoy muy contento», reconocía el campeón soriano.



Alfonso Izquierdo forjó su medalla de plata en el sector de bicicleta donde fue adelantando rivales y veía que no muchos tenían su edad. «La bici fue un sector clave. Al cruzar la línea de meta ya me han dicho que era pódium pero no sabía el puesto», reconocía Alfonso Izquierdo cuyo próximo reto es el Campeonato de España de Duatlón Cross de su categoría. El integrante del Deporama no escondía que «el tramo de bicicleta ha sido muy duro por el desnivel del trazado y por el viento, que te echaba para atrás».



También lograba el subcampeonato de Europa, el soriano del Stadium Casablanca, Víctor Carrasco Gil. Lo hacía en el grupo de edad de 24-29 años con un tiempo 1:03:20 siendo además décimo en la general.



En la modalidad sprint se imponía el francés Leon Chevalier (1.01:56). Su compañero y amigo Laurent Razat, sería segundo clasificado, mientras que el español Íñigo Olano era tercero y campeón de su grupo. En féminas vencía la británica Jacqui Phillips, del grupo de 50-54, por delante de la también británica Gwen Kinsey y la española Iria Fernández.



El cuarto metal para la representación soriana llegaba en la prueba de Grupos de Edad Standard (10-40-5 kilómetros). En el grupo de edad de 30-34 años, Álvaro Sanz Romero, Team Running Destroyer, logró colgarse la medalla de bronce tras hacer un tiempo de 2:14:33 con el que era vigésimo cuarto en la general. En esta modalidad, el español Guillaume Le Mohaer fue el más rápido con un tiempo de 2.05:55, superando a Nathaniel Walker, británico, y a Pelayo Menéndez, también español y campeón de su grupo de edad.