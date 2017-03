Derrota con dos caras

FC Barcelona y Río Duero Soria estaban llamados a protagonizar ayer un duelo igualado en la lucha por hacerse con la quinta plaza. Pero, lo cierto es que la igualdad sólo duró una hora, lo que tardaron en dirimirse los dos primeros sets. Y es que en el tercero ya no hubo historia y el FC Barcelona, mucho mas efectivo, se deshizo pronto de un Río Duero Soria que había acusado el golpe y que ya no tenía fuerzas.

El encuentro comenzó con dos equipos muy enchufados que tenían ganas de ir a por el partido. La agresividad ofensiva de unos y otros hizo las delicias del público catalán, que veía un voleibol dinámico y un juego intenso y muy disputado. La igualdad era máxima y las alternancias en el luminoso una constante, sin que ninguno de los dos equipos lograse pasar de los dos puntos de renta en ningún momento. Al menos hasta que un error en el servicio de Salvador dio alas a los locales, que con un ataque demoledor y un bloqueo ganador conseguían abrir una pequeña brecha con una distancia máxima de cuatro puntos (19-15).

Parecía que ese parcial podía romper el set, pero Río Duero Soria necesitaba ganar al FC Barcelona para seguir soñando y tiró de casta para poner de nuevo a su rival contra las cuerdas con el 24-23. Cualquier cosa podía pasar, pero el acierto del FC Barcelona decantó el set a su favor (25-23) después de media hora de lucha.

La dinámica del encuentro no cambió en la segunda manga, con dos equipos volcados en ataque que intentaba imprimir velocidad a su juego, asumiendo riesgos y olvidándose por completo de reservas. La igualdad volvía a ser la tónica dominante de un encuentro con pocos errores no forzados y mucha intensidad en la pista. Soria apretaba los dientes para intentar conseguir un colchón de puntos, pero era imposible, los locales no daban tregua y al final iba a ser de nuevo el FC Barcelona el que consiguiese romper el set a su favor gracias a su potente saque y su espectacular juego en la red, que desarboló a los sorianos en la recta final del set (25-21).

Ahí se acabaron las opciones de los visitantes, que en el tercer set ni siquiera fueron rival para el conjunto catalán. Y es que, tras el 0-1 inicial, el Río Duero Soria desapareció de la cancha. Los locales, envalentonados, se aprovecharon de los nervios y la presión que tenía ahora su rival, obligado a ganar, y con un parcial de 6-0 abrían brecha en el luminoso (6-1). Intentó reaccionar el equipo soriano, pero ni las rotaciones, ni los tiempos muertos sirvieron de mucho, aunque una pequeña reacción permitía a los visitantes llegar al primer tiempo técnico con un esperanzador 8-3. Apretaba Río Duero, que conseguía situarse a solo tres puntos de su rival (12-9), pero fue un espejismo. Un nuevo arreón de los locales se convertía en un 9-0 que colocaba el marcador en 21-9 y dejaba el encuentro visto para sentencia con un apabullante 25-12 final.