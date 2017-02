A derribar el muro

El C.D. Numancia se encuentra en un momento dulce y quiere trasladar ese momento a los partidos disputados a domicilio. Los pupilos de Jagoba Arrasate visitan hoy al Alcorcón en Santo Domingo y lo hacen con el objetivo de derribar el muro alfarero para dar un salto de calidad en la clasificación. Para conseguirlo el técnico rojillo dispondrá un once muy similar al que se impuso al Getafe.



El conjunto de Jagoba Arrasate va a más. Ganó en Anduva, tuteó al líder y el pasado fin de semana doblegaba sin fisuras al Getafe. El equipo ha ganado en seguridad defensiva y en confianza, domina el balón durante buena parte del choque y eso le permite generar ocasiones de peligro siendo luego cuestión de acierto aprovechar esas oportunidades. La trayectoria de las últimas semanas le ha permitido al equipo alejarse de la zona de peligro por lo que el siguiente paso no es otro que avanzar para mirar arriba en la tabla.



Indispensable para ello sería ganar hoy en Santo Domingo, una labor compleja pero no imposible. El Alcorcón no es el mejor local de la categoría pero sí el menos goleado en su cancha. Ha recibido tres goles en 11 encuentros y solo el Córdoba ha logrado llevarse la victoria de tierras madrileñas. El técnico rojillo puede contar con toda su plantilla pero la convocatoria es muy similar al del fin de semana pasado. La entrada de Dani Nieto en lugar de Nacho en la única novedad en la misma. Jagoba Arrasate no es partidario de hacer cambios cuando la cosa funciona por lo que el equipo será similar al de la semana pasada. «Va a haber continuidad, como mucho habrá un cambio», expresaba ayer el técnico rojillo. El regreso de Pedro Orfila al lateral derecho, tras quedarse fuera ante el Getafe por motivos tácticos, o la presencia de Acuña como referencia ofensiva podría ser ese cambio en el once numantino.



En el conjunto alfarero no podrá sentarse en el banquillo su técnico, Julio Velázquez, por sanción. Los números dejan claro el muro tejido por los madrileños en torno a su portería. La defensa madrileña es de las más sólidas de la competición lo que no implica que arriba no tenga peligro. David Rodríguez, bien secundado por Óscar Plano, es el goleador de equipo y encarna ese peligro ya esa en acciones con espacio o a balón parado. El técnico, que tiene las bajas de Pablo Pérez por sanción y la de Rafa Páez por lesión, podría repetir el once que el pasado fin de semana superó al Levante.