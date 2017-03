El derbi se queda en casa

El Numancia fue derrotado por el Zaragoza justamente pero con un marcador demasiado contundente. No fue un buen partido el que hizo el conjunto de Arrasate, que en un intervalo de siete minutos en el ecuador del primer periodo se encontró con dos goles en contra y con el partido muy cuesta arriba. Goles no exentos de polémica arbitral ya que en el primero hay falta previa de Ángel sobre Pedraza que el colegiado pasa por alto. También pasó por alto Pizarro Gómez que Marc Mateu toca el balón dentro del área en una acción con Xumetra, acción en la que señala penalti y supuso el 2-0 para los locales. Con el 2-0 el Real Zaragoza fue superior ante un Numancia tocado sobre el terreno de juego. El resultado en La Romareda supone la tercera derrota consecutiva de los de Jagoba Arrasate que el próximo sábado intentarán enderezar su trayectoria ante el Real Oviedo en Los Pajaritos.



Salió el Zaragoza con más intensidad y asumiendo la iniciativa del juego. El equipo zaragozano trataba de superar las líneas defensivas del Numancia, que estaban muy juntas. Pero el equipo zaragozano ponía una marcha más y con un juego rápido llegaba al área soriana con facilidad, sobre todo por las bandas. Ángel ensayaba el primer remate tras servicio de Ros y la réplica del Numancia llegaba en una internada de Marc Mateu que culminó él mismo con un remate desviado.



Mateu y Valcarce ensanchaban el campo y creaban también problemas a la zaga maña, Del Moral también entraba en acción y el equipo de Arrasate presentaba sus credenciales para marcar. Pudo hacerlo en una doble ocasión en la que Saja neutralizó el cabezazo de Manu del Moral y en el rechace Pablo Valcarce no acertó a llevar el balón a la red.



Pero en ese intercambio de golpes el Zaragoza acertó primero y Javi Ros hacia el primer gol con un disparo desde el interior del área. Previamente, en esa acción, Ángel se lleva el balón ante Pedraza con la plancha por delante golpeando incluso al centrocampista numantino. El gol reactivó al Numancia, que dio un paso adelante en busca del empate. Pero el Zaragoza encontraba más espacios y el Numancia tenía que nadar y guardar la ropa. Una acción en el área soriana con derribo de Mateu a Xumetra fue señalada con penalti por el colegiado y transformado en gol por Ángel, poniendo el partido muy cuesta arriba para los sorianos antes de llegarse al descanso. El segundo tanto, que no debió subir al marcador ya que Marc Mateu toca un balón que cambia de trayectoria y queda muerto en el área, marcó un antes y un después en el desarrollo del partido.



Julio Álvarez asumió más protagonismo para agitar a su equipo y un remate suyo fue la única tentativa de su equipo en unos últimos minutos del primer período en los que el Zaragoza defendió su renta sin pasar por grandes apuros. Pablo Valcarce y Manu lo intentaron también pero su conexión no llegó a buen puerto.



Tras el descanso, el Numancia adelantó líneas y buscaba un gol rápido que le metiera en el partido. Ruiz de Galarreta mantenía su protagonismo en la elaboración del juego y de una acción suya surgió el primer remate de Manu. El equipo de Arrasate se había apoderado del balón, pero pese a que lo retenía no conseguía penetrar en la bien ordenada defensa zaragozista. Era el momento de agitar el equipo y Arrasate dio entrada a Capilla y Nieto. Pero sólo un minuto después el Zaragoza sentenciaba el partido con un remate de cabeza de Marcelo Silva a la salida de un córner sin apenas oposición en un fallo de marcaje de la defensa soriana.



Con todo perdido y sin nada que perder, el Numancia se fue a buscar el gol y Manu del Moral estuvo a punto de acortar distancias, pero se encontró de nuevo con Saja. Arrasate ordenó una defensa de tres para que su equipo tuviera más argumentos en ataque y puso en liza a Kike Sola para quemar todas sus naves. Pero a su vez el Numancia asumía muchos riesgos y el Zaragoza no perdía la oportunidad de llegar hasta Aitor en superioridad. El Numancia se veía obligado a cortar el juego con faltas para que el Zaragoza no dejara pasar el tiempo pero cuando recuperaba el balón no conseguía nada positivo. Lo seguía intentando un voluntarioso Mateu por su banda pero el equipo de Arrasate apenas pudo rematar una sola vez por medio de Nieto y fuera. Sola apenas llegó a intervenir y el Numancia se quedó varado sin ninguna opción.