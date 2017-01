Un derbi para abrir boca

La Tercera División en su grupo VIII regresa este fin de semana después de dos semanas de descanso navideño, y lo hace con fuerza ya que para abrir boca y estrenar 2017 el calendario ha sido caprichoso y ha querido que se vean las caras el Numancia B y el San José. A las primeras de cambio de este nuevo año llega un derbi soriano entre dos conjuntos que necesitan puntos para poner tierra de por medio con los puestos de descenso. Por su parte, Uxama y Almazán también necesitan sumar para desahogar su situación en la clasificación.

El derbi entre Numancia B y San José tendrá lugar el domingo a partir de las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva. Además de la lógica rivalidad entre dos equipos de la misma ciudad, el partido tiene cierto aire de revancha para un filial numantino que en la primera vuelta caía de manera estrepitosa en el campo San Juan de Garray. Un 3-0 en la primera jornada de Liga de la que se quiere desquitar el equipo que entrena José Alejandro Huerta. El Numancia despedía 2016 con una cómoda victoria ante el Bupolsa y quiere abrir 2017 con otros tres puntos que le permitan escalar puestos en la clasificación. El cuadro rojillo ocupa la décima plaza con 22 puntos y no se debe descuidar ya que la zona roja está muy cerca.

El San José también cerraba el año pasado con un triunfo y lo hacía a domicilio en el terreno de juego del Burgos Promesas. Los de Eduardo Modrego salían del descenso y ante el Numancia B quieren encadenar dos buenos resultados para respirar en la tabla.

El sábado será el turno para el Sporting Uxama y para el Almazán, los otros dos conjuntos sorianos que tampoco están para lanzar cohetes en la clasificación. Ambas escuadras tienen 23 puntos y no deben dejar de mirar para abajo en la tabla.

El Sporting Uxama recibe al Bupolsa desde las 16.00 horas con el objetivo de asegurar los tres puntos en el Municipal y dar continuidad al empate de la última jornada de 2016. Los de Fran Valero quieren regalar un triunfo a sus aficionados para situarse con 26 puntos y ver la salvación un poco más cercana. El Bupolsa es un rival directo en esa lucha por la permanencia.

Por su parte, el Almazán se desplazará a Burgos para jugar ante el Promesas 200 desde las 16.00 horas. Los adnamantinos visitan al penúltimo clasificado con la clara intención de sumar los tres puntos y así seguir con su buena racha de resultados.

Norma y San Esteban

Norma San Leonardo y San Esteban han dejado atrás sus vacaciones de Navidad y este fin de semana vuelven a escena con la disputa de la jornada decimoséptima de la Primera División Regional de Aficionados. Mientras el Norma navega en una situación tranquila en la clasificación el San Esteban está obligado a sumar si no quiere que sus problemas clasificatorios sean más grandes. El equipo ribereño recibe el domingo, a partir de las 16.00 horas, a El Espinar San Rafael en un compromiso en el que los puntos tienen un valor doble teniendo en cuenta que los segovianos son rivales directos por escapar de las posiciones bajas de la tabla. El San Esteban es decimoquinto con once puntos y después de la derrota con la que cerró 2016 no puede dejar escapar puntos como local si quiere soñar con la permanencia en la categoría. El Norma arranca 2017 con el desplazamiento al terreno de juego del Unami, un partido que se jugará el sábado desde las 16.00 horas. El conjunto pinariego despedía el año con un empate ante el Castilla-Palencia y el debut en 2017 será en un escenario difícil como es el campo de un Unami que pelea en la zona alta de la clasificación. El equipo segoviano es cuarto clasificado con 36 puntos, a sólo uno del segundo puesto.