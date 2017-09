Demasiado rival para el San José

El CD San José sufrió un duro varapalo ayer en su visita al campo de La Eragudina, donde cayó por 4-1. Un marcador abultado que refleja la gran efectividad arriba del Atlético Astorga, que fue letal ante el marco de José Ángel. Lo que esconde ese marcador es que el San José trabajó muy duro durante todo el encuentro, aguantando el tipo hasta la media hora, pero tres goles en el último cuarto de hora de la primera mitad dejaron el choque prácticamente sentenciado.



El San José sabía que sus opciones pasaban por intentar sorprender al Atlético Astorga en los primeros compases del encuentro, y saltó al campo decidido a intentarlo. Así, los sorianos se lanzaron en busca del gol y de la portería contraria y a los pocos minutos un disparo lejano de Endika avisaba de que, a pesar de la diferencia de potencial, no iban a dar por perdido el encuentro.

Los primeros 15 minutos fueron de un dominio alterno en el que el San Jose, bien plantado atrás, intentaba sorprender a un Atlético Astorga que aún no había cogido su velocidad de crucero. Probaban los visitantes con un nuevo lanzamiento lejano, esta vez de Mario, volviendo a dar signos de que no iban a quedarse de brazos cruzados. Pero al partir del minuto 30 las cosas variaron por completo con un Astorga que pasó a ser el claro dominador de la situación, presentándose una vez tras otra con peligro ante la meta de José Ánge. El Acoso local no tardó en dar frutos, su enorme potencial ofensivo se impuso con claridad y en el minuto 31 el goleador local, Roberto Puente, aprovechaba un fallo de la defensa visitante para fusilar a José Ángel con un potente disparo desde dentro del área.



El 1-0 dio aún mas alas a los locales, que solo nueve minutos mas tarde conseguían ampliar su renta en el luminoso, nuevamente por mediación de Roberto Puente, que sacaba petróleo de otro error de la zaga soriana para colocar el 2-0 en el marcador. Sin apenas tiempo para rehacerse, el San José encajaba un tercer gol cuando se cumplía el minuto 45 en un lanzamiento desde la frontal del área de Ggerarg Artigas que no acertaba a atajar el meta soriano.



El partido quedaba así casi sentenciado, aunque tras el paso por vestuarios el San José buscó al menos acortar distancias y a los 56 minutos Carmona tuvo que emplearse a fondo tras un saque de córner para evitar que Endika inaugurase el marcador visitante. Eso si, nueve minutos mas tarde el mismo jugador lograba el deseado gol y daba un poco de aire al encuentro, aunque esa alegría apenas duró un minuto. El que tardó Roberto Puente en anotar el 4-1.



A partir de ahí el choque discurrió con mayor tranquilidad, con un Astorga que se dedicó a dejar pasar los minutos y un San José que buscó algún gol mas, pero que debido a su falta de acierto ante el marcro rival no pudo ya hacer nada. Con todo, los sorianos no pudieron evitar sumar una nueva derrota que mantiene a los visitantes en la zona complicada de la tabla.