Un delantero de verdad

El C.D. Numancia continuó ayer preparando el compromiso del sábado ante el Rayo, un encuentro en el que el equipo podría volver al sistema habitual con una referencia ofensiva clara. Kike Sola aparece como el mejor colocado para ser ese jugador que podría actuar de inicio ante los madrileños.



El equipo entrenó ayer en Los Pajaritos en una sesión en la que, entre otros ejercicios, se disputaba un partidillo en tres cuartos de campos. En dicho encuentro, ambos equipos formaban con Jairo y Kike Sola como referencia ofensiva. De esta prueba se desprende que Jagoba Arrasate vuelva al sistema habitual tras los cambios realizados ante el Córdoba. En el Nuevo Arcángel, ante un rival con un sistema con tres centrales y dos carrileros que había dado muchos problemas a los sorianos en otros encuentros de esta temporada, el cuerpo técnico rojillo sorprendió al poblar el centro del campo y utilizar a Julio Álvarez como falso nueve. El planteamiento sirvió para gozar de la posesión del balón anulando así al rival más allá de sorprender al Córdoba tal y como reconocía al final del choque el técnico del conjunto cordobés, Luis Carrión.



Más difícil se antoja conocer el once que el cuerpo técnico numantino dispondrá ante el Rayo y más quien será la referencia ofensiva. Kike Sola, que ayer compartió ataque con Mateu y Pablo Valcarce en los costados y Capilla como enlace, parece estar un paso por delante y fue él quien saltó al terreno de juego en la segunda parte ante el Córdoba. No obstante tampoco se puede descartar a Jairo, que sustituyó al Manu del Moral ante el Oviedo. No parece que Jagoba Arrasate, que no suele hacer cambios si la cosa funciona, tenga pensado retocar la defensa toda vez que el equipo ha mantenido su portería a cero en los últimos dos compromisos. ¿Volverá Íñigo Pérez al once? Esa es otra de las dudas. El navarro, que ayer actuó junto a Escassi en el partidillo, ha sido una constante toda la temporada y todo hace indicar que en algún momento volverá a serlo. Ante el Oviedo, Arrasate apostó por Capilla y el donostiarra cumplió con creces. De ahí la duda. Por delante parece segura la participación de Julio Álvarez y otro tanto ocurre con Marc Mateu. Nacho fue titular en Córdoba y ese costado derecho es otra de las dudas para el compromiso ante el Rayo de cara al partido del sábado.