Nos deja fríos

El C.D. Numancia estuvo frío, como el tiempo, en el quinto encuentro de pretemporada y no pasó del empate a un gol ante un equipo de Segunda División B como es el Rayo Majadahonda. Los madrileños fueron mejores en cuanto a posesión y juego ofensivo para gozar de las mejores ocasiones. Los rojillos, con el pivote en el centro del campo formado por Grego y Escassi, tuvo problemas en la elaboración y sólo en el tramo final de la primera parte se sacudía el dominio visitante. En la segunda parte, el Numancia sufrió en exceso por su banda izquierda, una demarcación que ocupaba Unai Medina al suplir en el descanso a Ripa.

Se adelantaba en el marcador el cuadro soriano pasada la media hora de juego con un tanto de Pere Milla y empataba el Rayo Majadahonda en la segunda parte con un gol de Jeisson.

El encuentro arrancaba siendo un monólogo del Rayo Majadahonda ya que el balón era suyo ante un Numancia que no encontraba su sitio. Así las primeras llegadas, aunque con poco peligro, fueron visitantes. El Numancia no veía el esférico y su presión no tenía resultados. Respondía al dominio madrileño con un juego más directo y con un disparo de Pablo Valcarce que se marchaba alto. Fue un aviso de lo que vendría minutos más tarde tras un saque de esquina que remataba a la red Pere Milla en el segundo palo. El sistema defensivo del Rayo saltaba por los aires a balón parado. El gol les sentó bien a los numantinos en una primera parte en la que el equipo de ArrasatE se fue asentando sobre el césped de la Ciudad del Fútbol.

Tras el descanso, el Numancia comenzó bien, como había finalizado la primera mitad, pero el Rayo iba a ver pronto el agujero que tenía la zaga soriana en su banda izquierda. Unai Medina no se encontraba cómodo en una zona que no es la suya y una y otra vez era castigado por el ataque rival. Francis primero y Jeisson después tuvieron en sus botas un empate que iba a llegar tras un desajuste defensivo y una indecisión de Dani Calvo en el despeje que aprovecharía Jeisson para anotar. Antes del gol visitante, Markel se tenía que retirar con un fuerte golpe en la nariz que se quedaba en un susto al no haber fractura.

En la recta final se anulaba un gol a Manu del Moral por fuera de juego y casi sin tiempo para más finalizaba un ensayo que deja claro que el Numancia necesita más calidad en el centro del campo que el puesto en escena en la tarde de ayer.