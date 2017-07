David José Pineda: "Mi objetivo es lograr una medalla"

El pasado mes de febrero conseguía la nacionalidad española tras siete años residiendo en Soria (los cumple en octubre) y este viernes saltará a la pista defendiendo los colores de la selección española de atletismo. Lo hará en un Campeonato de Europa Júnior y lo hace con el objetivo de conseguir medalla y mejorar el récord nacional júnior que ya tiene en los 400 vallas.



David José Pineda, Club Atletismo Numantino, se encuentra ya en la localidad italiana de Grosseto, escenario que acoge desde el jueves y hasta el domingo el XXIV Campeonato de Europa Júnior de Atletismo en el que hay inscritos 1.159 atletas de 47 nacionalidades. Acude a la cita con el objetivo de competir los tres días en los 400 vallas, el viernes en las rondas previas, el sábado en las semifinales y el domingo en la final. «Esta es la primera vez que represento a España en una competición y voy con muchas ganas y con mucha ilusión», apunta el pupilo de Enrique Márquez en las instalaciones del Caep Soria.



David José Pineda, que hace dos fines de semana se proclamaba campeón de España de su categoría, llega a la cita en un buen estado de forma y con el objetivo de conseguir medalla: «Ahora mismo estoy bastante bien, esta semana he tenido alguna molestia en el tobillo pero no es nada importante, nada que me impida estar en la final y luchar por las medallas».



David José Pineda tiene posibilidades de estar en el pódium. Acude a la cita con una marca personal de 50.73 lo que supone la segunda mejor marca de todos los participantes por detrás del francés Wilfried Happio (50.60). Aún así, el velocista del Numantino no quiere ningún tipo de confianza en ninguna de las pruebas ya que muchos de los participantes están en décimas y el más mínimo error es la diferencia entre estar o no en la final, entre conseguir o no una medalla. «Algunas veces puede pasar eso. Yo no me fío de nadie. Por ejemplo, sé que Aleix Porras (segundo representante español y quinto en el ránking del Europeo), puede correr más rápido de lo que lo ha hecho. Creo que yo también puedo hacerlo. Tengo que intentar no perder la calma y tener paciencia», relata David José Pineda.



El velocista tiene otro objetivo en mente y ese no es otro que mejorar su marca personal, ese 50.73 logrado con la elástica del Club Atletismo Numantino sobre la pista de Los Pajaritos con motivo de la segunda jornada de clubes de la División de Honor. De esas pistas de Los Pajaritos se lleva muchos ánimos y buenos consejos. En concreto los de su entrenador Enrique Márquez: «Me han dicho que disfrute y que intente hacerlo lo mejor posible pero, sobre todo, que disfrute».



Los aficionados sorianos al atletismo tienen este fin de semana un intenso programa competitivo. Uno de los focos estará en Barcelona con motivo del Campeonato de España donde hay varias opciones de medalla. El otro estará en Italia, donde David José Pineda quiere correr raudo y veloz en su primera presencia en un Campeonato de Europa representando a España.